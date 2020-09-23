«إبرا» قاد ميلان إلى الفوز

دوليه

قاد المهاجم المخضرم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش فريقه ميلان للفوز على ضيفه بولونيا 2-0 أول من امس في ختام المرحلة الاولى من بطولة ايطاليا. وسجل ابراهيموفيتش هدفي النقاط الثلاث في الدقيقين 35 و51 من ركلة جزاء، رافعا رصيده الى 134 هدفا في الـ «سيري أ».

وسيكون ميلان الذي حل سادسا العام الماضي مرشحا للمنافسة، أقله على التأهل الى دوري الأبطال، علما ان الفريق قرر الاعتماد مجددا على ابراهيموفيتش صاحب 10 أهداف في 18 مباراة في الدوري الموسم الماضي. ويعول ميلان الذي كان آخر الأندية التي تتوج بلقب الدوري عام 2011 قبل أن يحتكره يوفنتوس، على حنكة وخبرة ابراهيموفيتش (39 عاما) وشباب وحماس الوافد الجديد من بريشيا ساندرو تونالي (20 عاما). وكان ميلان استهل موسمه بفوز على شامروك روفرز الايرلندي 2-0 في الدور التمهيدي الثاني لمسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ».

وعلى ملعب «جيوسيبي مياتسا» في ميلانو، كاد بولونيا أن يفتتح التسجيل بعد دقيقتين من صافرة بداية الشوط الاول اثر خطأ دفاعي من اصحاب الارض استغله روبرتو سوريانو بتسديدة قوية مرت بمحاذاة القائم بعد اصطدامها باحد المدافعين.

وظهرت خطورة ابراهيموفيتش بعد تمريرة داخل المنطقة من دافيدي كالابريا، فراوغ مدافع بولونيا وسدد بجانب القائم (12)، قبل أن يتحول السويدي الى ممرر لكرة عرضية صدها الحارس البولندي لوكس سكوروبسكي وتهيأت امام ابن الـ 22 عاما الجزائري الدولي اسماعيل بن ناصر الذي أطاح بها فوق المرمى الخالي من حارسه (28).

ولم يتأخر ابراهيموفيتش المتربص داخل المنطقة في هز شباك الفريق الضيف بعدما ارتقى لتمريرة عرضية من المدافع الفرنسي تيو هرنانديس حولها برأسه في الشباك (36). وتابع ميلان ضغطه في الشوط الثاني على أمل تسجيل الهدف الثاني، فحقق مبتغاه عبر ابراهيموفيتش الذي ترجم بنجاح بتسديدة قوية في الزاوية اليمنى ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد احتكامه الى تقنية حكم الفيديو المساعد «في آيه آر» لاحتساب خطأ من ريكاردو أورسيليني على بن ناصر (51).

ومرة اخرى كان السويدي الاكثر خطورة عبر تسديدة قوية من خارج المنطقة صدها الحارس سكوروبسكي (54).

وشكل بولونيا خطرا على مضيفه في الدقائق الأخيرة، فهدد مرماه عبر البديل الدنماركي أندرياس سكوف أولسن بتسديدة بقدمه اليسرى من وسط منطقة الجزاء صدها الحارس جانلويجي دوناروما (79) الذي تعملق مجددا امام تسديدة نيكولا سانسوني (84).

وطرد الحكم مدافع بولونيا الهولندي ميتشل دايكس في الدقيقة 88 لنيله بطاقة صفراء ثانية.

