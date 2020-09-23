موراتا عاد إلى يوفنتوس

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حط المهاجم الدولي الاسباني ألفارو موراتا في تورينو أول من امس تمهيدا لعودته الى يوفنتوس بطل ايطاليا في المواسم التسعة الماضية، وذلك على سبيل الاعارة من أتلتيكو مدريد الاسباني مقابل 10 ملايين يورو مع خيار التعاقد معه نهائيا مقابل 45 مليونا بحسب ما أفادت وسائل اعلام محلية.

وبعد أن كان الأوروغوياني لويس سواريز مرشحا للانتقال الى فريق «السيدة العجوز» من برشلونة الاسباني بعدما أعلمه المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان بأنه خارج حساباته للموسم المقبل، وقع خيار بطل ايطاليا على لاعبه السابق موراتا نتيجة تأخر حصول سواريز على الجواز السفر الايطالي.

وصب رفض المهاجم البولندي أركاديوس ميليك الانتقال من نابولي الى فريق العاصمة روما لأنه يفضل الدفاع عن ألوان يوفنتوس، في صالح موراتا لأنه عطل انتقال المهاجم البوسني ادين دزيكو من «جالوروسي» الى عملاق تورينو.

وأظهر مقطع فيديو نشره يوفنتوس في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وصول موراتا في وقت متأخر أول من أمس الى مطار كاسيلي في تورينو حيث كان في استقباله مجموعة من مشجعي يوفنتوس، وذلك تمهيدا لاجراء الفحص الطبي الروتيني والتوقيع على عقد انتقاله معارا لموسم واحد مع خيار التعاقد معه نهائيا في يونيو 2021 مقابل 45 مليون يورو بحسب ما أفادت شبكة «سكاي سبورت» الايطالية. وكشفت «سكاي سبورت» أيضا أن عقد ابن الـ27 عاما يتضمن بندا يسمح له باللعب الموسم المقبل مع «بيانكونيري» على سبيل الاعارة أيضا.

وسبق لموراتا أن دافع عن ألوان يوفنتوس لموسمين بين 2014-2016 قادما من ريال مدريد، الا أن الأخير فعل البند الذي يسمح له باستعادة المهاجم الدولي الذي سجل 27 هدفا في 93 مباراة خاضها بقميص «السيدة العجوز» وأحرز معه لقب كل من الدوري والكأس المحليين مرتين اضافة الى لقب في الكأس السوبر الايطالية.

