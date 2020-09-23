برشلونة يطلب من سواريز عدم الانتقال إلى أتلتيكو

دوليه

رد لويس سواريز، مهاجم برشلونة بشكل قوي على مسؤولي النادي الكاتالوني، الذين يرفضون رحيله مجانا الى أتلتيكو مدريد. وكانت ادارة برشلونة وافقت على رحيل سواريز مجانا هذا الصيف، لا سيما عقب اعلان المدرب رونالد كومان، أن اللاعب خارج حساباته في الموسم الحالي. ووفقا لصحيفة «سبورت»، فان ادارة برشلونة لا تقبل أن يرحل سواريز لأتلتيكو مجانا، لذلك تم ايقاف الصفقة، أول من أمس. وأشارت الى أن مسؤولي برشلونة أبلغوا سواريز، أنهم يوافقون على رحيله، بشرط ألا ينتقل الى فرق مثل ريال مدريد، أو قطبي مانشستر أو باريس سان جرمان، وأضيف لها مؤخرا أتلتيكو مدريد.وأوضحت أن سواريز رد على مسؤولي برشلونة بشكل حاسم، بأنه اذا لم ينتقل الى أتلتيكو مدريد، سيظل في النادي الكاتالوني حتى الصيف المقبل. وتخشى ادارة برشلونة، بقاء سواريز، لأنه لن يلعب أي دور هذا الموسم تحت قيادة كومان، كما أنه سيحصل بذلك على راتب العام الأخير في عقده مع البارشا.