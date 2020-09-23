السد اقتنص التعادل من النصر

دوليه

اقتنص السد القطري نقطة هامة بتعادله بهدف لهدف مع النصر السعودي أول من أمس ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا. وأحرز خالد الغنام في الدقيقة 22 هدف النصر الوحيد فيما أدرك بغداد بونجاح هدف التعادل للسد في الدقيقة 88 من زمن اللقاء. بذلك واصل النصر صدارة المجموعة الرابعة بعد أن رفع رصيده الى 11 نقطة فيما رفع السد رصيده الى 9 نقاط في المركز الثاني. وتأهل السد رسميا الى ثمن نهائي البطولة عقب تعادل العين مع سباهان في الجولة ذاتها بدون أهداف، لكن الصدارة باتت شبه محسومة لصالح النصر. وتبقى مباراة وحيدة للسد ستجمعه مع سباهان الايراني الذي يملك حاليا أربع نقاط وفاز السد في ذهاب دور المجموعات على منافسه بثلاثية نظيفة. وفي مباراة أخرى تربع الدحيل القطري على صدارة المجموعة الثالثة مؤقتا بعدما انتزعها من برسبوليس الايراني بالفوز عليه 1-0 على استاد التعليمية في الدوحة ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة. ويدين الدحيل بتعويض خسارته الجمعة أمام الشارقة الاماراتي (2-4) وفوزه الثالث الى المعز علي الذي سجل الهدفي الوحيد في الدقيقة 60 من ركلة جزاء. ورفع الفريق القطري رصيده الى 9 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين أمام برسبوليس وثلاث أمام التعاون السعودي الذي سقط امام الشارقة (7 نقاط) 6-0. وتقام الجولة السادسة الأخيرة الخميس حيث يلتقي الدحيل مع التعاون، وبرسبوليس مع الشارقة.