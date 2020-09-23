هازارد وايسكو ويوفيتش يقلقون زيدان

دوليه

أكد تقرير صحافي اسباني، أمس أن هناك 3 لاعبين في ريال مدريد يثيرون قلق الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق، خلال الموسم الحالي. ووفقا لبرنامج الشيرنغيتو الاسباني، فان قلقا شديدا ينتاب زيدان في الآونة الأخيرة بشأن الحالة البدنية للثلاثي ايدين هازارد، وايسكو، ولوكا يوفيتش. وكان زيدان، استبعد هازارد، وايسكو من قائمة الملكي في المباراة الرسمية الأولى بالدوري أمام ريال سوسييداد، بينما ضم يوفيتش لكنه لم يشارك مطلقا في المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي. وذكر البرنامج الاسباني، أن المسؤولين في ريال مدريد يخشون من تحول هازارد، الى آريين روبن جديد في سانتياغو برنابيو. كان روبن انتقل من تشلسي الى ريال مدريد عام 2007 في قمة تألقه، لكنه عانى من اصابات متتالية جعلته يرحل في 2009 دون بصمات واضحة.