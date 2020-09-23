ألفيس يريد العودة إلى أوروبا

دوليه

ذكر تقرير صحافي فرنسي، أمس أن البرازيلي داني ألفيس، الظهير الأيمن لساو باولو ومنتخب البرازيل، قرر العودة للعب في أوروبا. وسبق أن لعب ألفيس في أوروبا رفقة اشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جرمان، قبل أن يعود الى البرازيل في صيف العام الماضي. ووفقا لصحيفة «ليكيب»، فان داني ألفيس (37 عاما) قرر مغادرة ساو باولو، والبحث عن الانضمام لفريق أوروبي هذا الموسم. وأشارت الى أن ألفيس يريد الرحيل بسبب النتائج السيئة لفريقه الذي تعادل في آخر 3 مباريات، بالاضافة الى تعرضه لانتقادات من الجماهير، بسبب سلوكه خارج الملعب. وأوضحت الصحيفة أن ألفيس سيطلب لقاء مع مسؤولي النادي البرازيلي، للتفاوض على الرحيل بشكل ودي. وذكرت أن اللاعب البرازيلي لم يخف رغبته أبدا في اللعب بالدوري الانكليزي الممتاز.