«قطر 2022».. محايدة الكربون

دوليه

تواصل اللجنة العليا للمشاريع والارث جهودها الرامية الى تنظيم نسخة محايدة الكربون من بطولة كأس العالم في قطر عام 2022، بما يترك ارثاً مستداماً على صعيد المناخ لدولة قطر والمنطقة، حيث تأتي الاستدامة في صدارة استعدادات البلاد لتنظيم المونديال للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يجب الوصول بالانبعاثات الكربونية الى مستوى الصفر، وذلك عبر خفضها الى أقل مستوى ممكن، قبل موازنة القدر المتبقي من الانبعاثات من خلال شراء أرصدة الكربون.وأسهمت مجهودات اللجنة العليا لخفض البصمة الكربونية للمونديال في حصول اثنين من ستادات بطولة كأس العالم 2022 على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة «جي ساس» هذا العام، حيث نال ستاد المدينة التعليمية في يناير الماضي تصنيف الاستدامة من فئة الخمس نجوم، ليصبح أول ستادات المونديال في الحصول على هذا التصنيف المرموق، متبوعاً بستاد البيت بعد حصوله على التصنيف ذاته في يوليو الماضي.

وفي ضوء الوعود التي قطعتها قطر في ملف استضافة المونديال، ستُستخدم الطاقة الشمسية في تشغيل ستادات البطولة، حيث تعمل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) على تطوير محطة ضخمة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغا وات تمتد على مساحة 10 كيلومترات مربعة، وسيواصل المشروع عمله بعد اسدال الستار على منافسات المونديال لتوليد طاقة نظيفة ومتجددة تستمر لعقود، بما يترك ارثاً ملموساً ضمن مشروعات تقليل الانبعاثات الكربونية.

وأكدت المهندسة بدور المير، مديرة الاستدامة والبيئة في اللجنة العليا للمشاريع والارث، على مواصلة العمل من أجل تحقيق حيادية الكربون لبطولة قطر 2022، وقالت: «نحن سعداء بمستوى التقدم الذي أحرزته كهرماء حتى الآن في انجاز محطة الطاقة الشمسية، وكذلك حصول أحدث استاداتنا على أعلى فئة في تصنيف «جي ساس»، وهي انجازات تبعث على الفخر وخاصة وأننا نشهد باكورة ثمار التخطيط للوصول لمستوى محايد من الانبعاثات الكربونية».

