سمو نائب الأمير هنأ العربي بالفوز

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بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى عبدالعزيز عاشور رئيس مجلس ادارة النادي العربي، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوز فريق كرة القدم في المباراة النهائية لكأس الأمير للموسم الرياضي 2019 - 2020 والتي أقيمت على ستاد جابر الأحمد الدولي مساء يوم الأول من أمس بين فريقي الكويت والعربي، مشيدا سموه حفظه الله بالأداء المتميز الذي أداه الفريقان وما اتصف به من تنافس شريف وبالروح الرياضية التي سادت المباراة وبروح المنافسة التي تمتعت بها كافة الفرق الرياضية المشاركة في البطولة راجيا سموه للجميع كل التوفيق للاسهام في رفع مستوى الرياضة الكويتية لتحقيق المزيد من الانجازات والبطولات على المستويين الاقليمي والدولي.

كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

من جانب آخر وجه رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف الشكر الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على دعمه اللامحدود للكرة الكويتية بصفة عامة وبطولة سموه بصفة خاصة، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تحقيق الكرة الكويتية المزيد من الانجازات.

وأعرب اليوسف عن امنيته بأن يمن المولى عز وجل على سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بالشفاء العاجل الذي لا يغادر سقما، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية.

وعبر اليوسف عن اعتزاز أسرة كرة القدم بحضور ممثل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله، ووزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، للمباراة النهائية. وهنأ رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الادارة مجلس ادارة النادي العربي بعد الفوز بلقب كأس الأمير للموسم الرياضي 2019-2020، كما قدم التهنئة لناديي الكويت وكاظمة صاحبي المركزين الثاني والثالث.

ووجه رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الادارة، الشكر الى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الراعية وكذلك اللجان العاملة لانجاح مسابقات وبطولات الموسم الرياضي 2019-2020، والذي يعد من أطول المواسم التي مرت على الاتحاد.

