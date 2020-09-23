مبروك للزعيم العرباوي

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مبرووووك للاعبين والجمهور ومجلس إدارة النادي العربي بفوزهم بكأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله-... فهذا الفوز ما هو الا مؤشر واضح بأن الأخضر يمرض ولكنه لا يموت فقد افاق من سباته الطويل وبدأ يسترجع تاريخه العريق الذي تتنافس الأندية على اللحاق به منذ ستين عاما. ففوزه بهذه المباراة الشيقة في احداثها والمتوسطة فنيا ما هو الا تنبيه للكرة الكويتية بأن ليفربول الكويت سيعود وسيأخذ مكانه الطبيعي في مصاف فرق المقدمة فليفربول ابتعد عن بطولة الدوري ثلاثين عاما ومن ثم اخذها باستحقاق كبير مع كأس اوروبا... والعربي لم يفز بالدوري منذ 19 عاماً وهو مصمم على ان يكون في المقدمة في الموسم القادم... وليس ادل شيء على ذلك الا هذه المباراة التي رأيت فيها فريق العصر الذهبي للاخضر متصفا بالروح العرباوية العالية رقم انه لعب ناقصا منذ الدقيقة 66 من المباراة واستطاع ان ينهي المباراة بقدم لاعب موهوب ابن لاعب سابق واخ لاعب سابق واخ للاعب آخر سابق ( احمد خلف واولاده) يتشرف فيهم النادي بأن احرز هدفاً من ماركة لاعب البرازيل الموهوب رونالدينهو «حركة فنية قوية وكبيرة لنجم كروي اسمه علي احمد خلف» يؤديها في مباراة بين فريقين كبيرين ومباراة نهائية باسم سمو امير البلاد فيبهر الحضور والمشاهدين بهذا الهدف الفني ويكون مسك ختام المباراة.

مبروك لكل من ساهم بهذا الفوز الكبير من اداريين وجهاز فني وطبي واداري بقيادة اخي العزيز لاعب النادي وعضو مجلس الادارة علي مندني ومن معه من اداريين ونقول للاعبين تستحقون الذهب يا ذهب وهذا عشمنا في جماهير ورجالات النادي بمكافأتهم بما يستحقون من ثناء عيني او مالي. وشكرا لرئيس النادي عبدالعزيز عاشور على مكافأته السخية وان شاء الله نسمع ان الجميع سيكرم هذا البطل الذي تحمل عناء لعب اكثر من سبع مباريات خلال أربعة أسابيع صعبة... وأقول لنادي الكويت هاردلك وهزيمتكم جاءت من فريق يعرف كيف يلعب في مثل هذه المباريات (لعب 29 مباراة نهائي) وان كنت ألخص سبب الخسارة في سوء التغييرات وطريقة اللعب ؟.... المهم نرجع ونقول «تاريخ يالعربي»...... والله من وراء القصد.

