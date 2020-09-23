اختيار 31 لاعباً لـ«أزرق السلة»

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اختار الجهاز الفني لمنتخب كرة السلة بقيادة المدرب التونسي عادل التلاتلي 31 لاعباً للانضمام الى الفريق استعدادا لتدريبات المرحلة الاولى من برنامج اعداد الفريق لبطولة الخليج القادمة التي ستقام في مارس المقبل.

وضمت القائمة اللاعبين: تركي حمود وعبدالله الشمري وحمد عدنان وحسين الخباز والكسندر الغيص وراشد الراشد وعلي الهدهود ومحمد عدنان وسهو السهو ويوسف الحمدان (الكويت)، عبدالعزيز الحميدي وعبدالمحسن مرتضى وعبدالرحمن السهو ورباح الحسيني (القادسية)، عبدالله العنزي ومساعد العتيبي (الجهراء)، ماجد حسين وعبداللطيف مبارك (القرين)، حسن بورمية حمد الزامل وعبدالعزيز الملا (اليرموك)، محمد اشكناني ومحمد الوراد واحمد البلوشي ومحمد الرشيدان وعبدالله توفيق (كاظمة)، عبدالله الظفيري (برقان)، يوسف بورحمه (العربي). وتتضمن خطة الاعداد مرحلتين الاولى تضم 16 لاعباً من القائمة الرئيسية سيتم اختيارهم خلال الاجتماع الاول في 26 سبتمبر الحالي على ان تنطلق تدريباتهم في 27 سبتمبر وتستمر اسبوعاً واحداً والثانية تضم 15 لاعباً ستبدأ تدريباتهم في 4 اكتوبر المقبل.واعتمدت لجنة المنتخبات برنامج الاعداد الذي يتضمن فترة توقف لمدة اسبوع واحد من كل شهر لتدريبات المنتخب لغاية مارس المقبل.

