الكويت والقادسية في نهائي «كأس السلة»

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تتجه انظار جماهير كرة السلة في 07:00 مساء اليوم الى صالة نادي الكويت التي تحتضن نهائي كأس الاتحاد لكرة السلة بين الكويت والقادسية، ويسبقها في 05:00 لقاء تحديد المركز الثالث بين كاظمة مع اليرموك.

وتأهل الكويت والقادسية الى النهائي كأس بعد فوز الأول السهل على كاظمة 102-52، والثاني على اليرموك 92-67 في مواجهتي الدور نصف النهائي الأحد.

وكانت البطولة توقفت بعد منافسات الدور الأول مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حيث استؤنفت منافساتها من جديد منتصف سبتمبر الحالي باقامة الدور ربع النهائي.

ويأتي تأهل الكويت والقادسية الى المباراة النهائية تكريساً لتنافسهما على أغلب البطولات في المواسم الأخيرة مع أفضلية ملحوظة للأبيض.

ويقدم الكويت عروضاً قوية تؤكد هيمنته على اللعبة حيث هزم الصليبخات بفارق تعدى المئة نقطة في ربع النهائي، وعاد وأكد تفوقه بفوزه على كاظمة الذي يعتبر من الفرق المنافسة بفارق 50 نقطة كاملة في نصف النهائي. ويبدو فريق المدرب الألماني بيتر شومرز بأفضل حالته ويعتبر هو المرشح الأبرز لتتويج باللقب على حساب الأصفر على الرغم من أن مواجهات الفريقين غالباً لا تخضع لمنطق الأفضلة نظراً لانها دائما تكون مشحونة بالندية والحماس. ويعتمد الكويت على مجموعة من اللاعبين المميزين مثل قائد الفريق حسين الخباز، راشد الرباح، عبدالله الشمري، تركي حمود، حمد عدنان، الكسندر الغيص وعبدالعزيز ضاري. في المقابل يريد القادسية تأكيد قدرته على منافسة الكويت وتقديم مستوى يمكنه من تحقيق اللقب. ويعول الأصفر على لاعبيه عبدالعزيز الحميدي، عبدالرحمن السهو، عبدالمحسن محسن مرتضى،رباح الحسيني، عبدالله الصراف وفهاد السبيعي.

