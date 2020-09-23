الأخضر.. «لا يوقف»

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يعد احراز العربي لقب كأس الأمير بعد فوزه على الكويت في المباراة النهائية 2-1 انجازا طال انتظاره حيث مضى على آخر تتويج له بهذا اللقب 12 عاما في حين آخر بطولة رسمية حققها كأس ولي العهد في موسم 2014-2015، وبالتالي فإن هذا اللقب له عدة معانٍ منها عودة الاخضر لمنصات التتويج بعد فترة غياب لا تعد قصيرة ما سيكون له بالغ الاثر على الكرة الكويتية بشكل عام.

فالاخضر رقم صعب لايمكن تجاهله فمتى ما حضر ونافس واحرز البطولات فانه سيثري المنافسة ويخلق اجواء مثيرة وليس لهذا الحد بل الاخضر استطاع ان يقدم عددا من اللاعبين الشباب وليس في تلك المباراة وانما منذ انطلاقة الموسم امثال بندر السلامة وجمعة عبود ومحمد صفر وحسين اشكناني وحسن حمدان ونايف حميد وغيرهم بجانب المحترفين هنري سيدرك والهادي السنوسي وعيسى يعقوبو بالاضافة للحارس سليمان عبد الغفور فهذه العناصر مجتمعة نجحت في ان يكون لها حضور في العديد من المباريات ومن ثم جاء احراز كأس الامير تتويجا للعطاء الملحوظ وليس لهذ الحد فما ميز لاخضر هي عودة الروح القتالية والحماسية التي تعد عنوانا للاخضر منذ زمن بعيد.وماقدمه الاخضر اول من امس امام خصمه الكويت المتكامل الصفوف يتطلب منه ان يحافظ عليه وفعلا انه استطاع ان يحول تأخره الى فوز مستحق بالرغم من النقص العددي منذ الدقيقة 66 بعد تهور علي عتيق وخروجه مطرودا فهذا يعود الى الحماسة التي طغت على اللاعبين مع تألق اكثر من عنصر بتأدية دورهم وتحديدا سليمان عبد الغفور بالحراسة والدفاع احمد الصالح واحمد ابراهيم وبجانب الاسباني تشافي توريس وبندر السلامة وعلي خلف وجمعه عبود وهنري سيدريك الذين يعتبرون الاميز، حيث استطاعوا ان يوظفوا قدراتهم بالشكل المناسب بالرغم من ان المدرب باسم مرمر وقف في كثير من الاحيان متفرجا على حال الفريق وخصوصا عندما كان يرى محمد فريح وعبدالله الشمالي منذ بداية المباراة وهما غير منسجمين مع الاجواء. والامر الآخر انه كان يصر على اعادة بندر السلامة للعب ظهيرا بعد خروج علي عتيق فكان الاجدر به عودة الهادي السنوسي والاستفادة من جهد السلامة بالمقدمة باعتبار انه اكثر مشاكس بعكس السنوسي الذي ليس لديه سوى استعراض دون اي فائدة فمن يريد ان يظهر قدراته عليه ان ينظر ما فعل علي خلف.

ولكي يستمر الاخضر على نفس المنوال عليه ان يبحث عن بديل لتشافي توريس لانه يحتاج للاعب وسط متأخر يحسن التغطية الامامية للدفاع ويكون قادرا على التقدم مع المهاجمين ومنح لاعبي الوسط حرية التحرك في حال الاستحواذ على الكرة.

فهذا العمل لايمكن ان يقوم به عبدالله الشمالي او يعقوبو لان الاخضر علته باتت في هذا المركز اكثر من أي مركز آخر وعموما عودة العربي لمنصات التتويج اعادت الروح للملاعب وتخلق اجواء تنافسية غابت منذ فترة بعدما انحصرت ما بين الكويت والقادسية فلا بد ان يواصل العربي نجاحاته ولايتوقف عند هذه البطولة.

