«كم أنت رائع يا فتى»

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دائما في المناسبات الكبرى تجد من يتصدر المشهد ففي نهائي كأس الامير ليلة الأول من امس كان صاحب الكلمة الختامية النجم علي احمد خلف الذي استطاع ان يحرز هدفا عليه القيمة فهو ليس ككل الاهداف بل له مذاق غير عن الاهداف الاخرى من حيث توقيته في الوقت البدل الضائع وتجلت به مهارة الشاب (علي) الذي احسن التحكم في الكرة وفي اللحظات الاخيرة من المباراة فلقد كان متمردا على ذاته بالحركة التي تخطى بها منافسه فهد الهاجري،ولاتأتي الا من لاعب مهاري ذي عقلية نظيفة حيث ضرب الدفاع الكويتاوي بلعبة ماكرة مستغلا مهارته الفنية التي يتميز بها ولكن كثيرا ما كان يحرم المتابعين منها نظرا لظروف خارجة عن ارادته تتعلق بوضع الفريق والمدربين الذين تعاقبوا على تدريبه.

لكن هذه المرة غير كأن لسان حاله يقول «لمتى خاش اللي عندي» عندما جرى بكرة بعد تمريرة من زميله جمعة عبود في وقت الكل ينتظر صافرة الحكم لينهي اللقاء لكنه نجح من ان «يأكل» فهد بحركة سريعة ومهارة غير عادية على طريقة البرازيلي رونالدينيو.

وعلي خلف ابن الهداف السابق للاخضر احمد خلف غير عن اشقائه خلف وخالد اللذين سبقاه بالدفاع عن ألوان الاخضر الا انه يتفوق على اشقائه من ناحية المهارة والقدرة على تطويع الكرة على مزاجه الخاص والمفيد في بالنهاية للفريق وان كان والده متميزا بالتسجيل باعتبار انه مهاجم وقدرته على متابعة الكرة الثانية وساهم باسعاد الجماهير العربي في مطلع الثمانينيات ومن ثم تألق علي يأتي بعد نهله من والده عشق الكرة التي تشربها من خلال اسرته الكروية وتوجيهات والده اللاعب والمدرب احمد خلف لتنتج هذا الابداع اللافت. وبغض النظر عن الهدف السينمائي علي خلف لديه الكثير من الابداعات بشريطة ان يجد من يمنحه الفرصة ويوظف امكانياته ويصقلها بالشكل المنطقي والاهم من ذلك عليه ان ينظر للمستقبل ولايتوقف عند هذا الهدف الذي يقال عنه اقل شيء انه رائع.

