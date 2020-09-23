عبدالقدوس: كنا واثقين من الفوز

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أكد نائب رئيس جهاز الكرة في النادي العربي خالد عبدالقدوس أنه كان واثقاً جداً بعودة الأخضر إلى اللقاء بعد تخلفه بهدف أمام الكويت، وذلك لإصرار اللاعبين على الفوز في المباراة. وقال: «كنت أرى الإصرار على التعويض في عيون اللاعبين، وكانوا كلهم واثقين من الفوز حتى بعد تأخر الوقت». وأضاف عبدالقدوس أن التدريبات الأخيرة للأخضر شهدت حماساً كبيراً وروحاً معنوية عالية لافتاً إلى أنه أخبر اللاعبين بضرورة الفوز في المباراة النهائية، وأوضح: «قلت للاعبين إما الفوز أو الموت في الملعب، وفعلاً كانوا عند حسن الظن وعلى قدر المسؤولية».