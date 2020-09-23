خلف: الهدف جاء بجهود زملائي

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قال نجم العربي علي خلف إن هدف الفوز الذي سجله في مرمى الكويت جاء بجهود زملائه اللاعبين، متمنياً أن يكون تتويج الأخضر بكأس الأمير بداية العودة للبطولات. وأكد خلف أنه لم يفكر كثيراً عندما استلم الكرة التي جاء منها لأنه يملك الثقة والشجاعة لتخطي أي مدافع، وقال: «صحيح أن مدافعي الكويت من أفضل المدافعين في الدوري، لكن المهاجم الذي يخشى المدافعين لا يستحق أن يلعب». وأشار إلى أنه مر بموسم صعب غاب عن معظمه بسبب الإصابات، موضحاً: «تكرار الإصابات يؤدي إلى تراجع المستوى وأحياناً يصيب اللاعب بالإحباط، لكنني تمكنت من العودة في الفترة الأخيرة، وشاركت مع الفريق، وأعتقد أنني قدمت مستوى جيداً».

