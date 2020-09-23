سيسوكو يتمنى الاستمرار مع الأبيض

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قدّم الفرنسي عبدول سيسوكو أداءً جيداً في المباراة النهائية لكأس الأمير التي جمعت فريقه الكويت مع العربي وانتهت بفوز الأخير 2-1 أول من أمس على ستاد جابر الدولي. وحرمت هذه الخسارة اللاعب ذا الأصول المالية من تحقيق الثلاثية الأولى في مسيرته الكروية، لكن عبدول سعيد بمساهمته مع الأبيض في الفوز بلقبي الدوري وكأس ولي العهد.

وظهر سيسوكو المولود في 20 مارس 1990 بمستوى جيد في الفترة الأخيرة وسجل هدف التعادل في الوقت القاتل أمام السالمية في الدور ربع النهائي قبل أن يفوز الكويت 4-2 في الوقت الإضافي، وبدا واضحاً أنه أخذ مكاناً أساسياً في التشكيلة، ومن المتوقع استمراره مع الأبيض هو والعاجي جمعة سعيد للموسم الجديد والاستغناء عن العراقيين علاء عباس وأمجد عطوان.

ويشعر اللاعب بالاستقرار مع الكويت في الفترة الحالية ويتمنى الاستمرار مع الفريق لأكثر من موسم، نظراً «للاحترافية الكبيرة التي وجدها في النادي والدعم الكبير المقدم من الإدارة»، رغم وجود عروض على طاولته من أندية تركية وفرنسية وخليجية. وعبدالواحد هو شقيق لاعب ليفربول السابق محمد سيسوكو وسبق له تمثيل أندية غرناطة ومايوركا وهيركوليس الاسبانية، بالإضافة إلى نادي أودينيزي الإيطالي وبريست الفرنسي، وأحرز لقب كأس تركيا مع نادي أكهيسار سبور وسجل هدفاً في المباراة النهائية أمام فنربخشة.

