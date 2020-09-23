جينيفر لوبيز تشوق متابعيها لتعاونها الجديد مع مالوما

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كشفت المغنية والممثلة الأميركية جينيفر لوبيز عن تعاون يجمعها بمالوما بأغنيتين جديدتين Pa’ Ti و Lonely سيبدأ عرضهما يوم الخميس المقبل عبر تطبيق تيك توك.

لوبيز روجت للتعاون الجديد عبر تدوينة نشرتها على الإنستغرام مرفقة بفيديو تشويقي.

من ناحية أخرى يشارك بجانب لوبيز كل من مالوما وأوين ويلسون في بطولة الفيلم الكوميدي الرومانسي Marry Me، المقرر طرحه يوم 14 فبراير المقبل، تزامناً مع أعياد الحب.

فيلم Marry Me يعيد جينيفر لوبيز مرة أخرى الى أفلام الكوميديا الرومانسية، وتدور أحداثه حول شخصين غريبين يتزوجان أولاً، ثم يبدآن بالتعرف على بعضهما البعض.

قصة الفيلم مستوحاة من رواية لبوبي كروسبي. وتشبه إلى حد كبير علاقة لوبيز بخطيبها اليكس رودريغيز، فالشخصيتان الرئيسيتان في الفيلم لإثنين من المشاهير كات فالديز (لوبيز) وباستين (مالوما)، من المقرر أن يبث حفل زفافهما على الهواء كنجوم بارزين، ولديهم أغنية مشتركة بعنوان Marry Me .

ولكن عندما تعلم كات بلحظات قبل عقد الزواج بأن باستيان يخونها، تختار باندفاع أن تتزوج شخصاً عشوائيًا من الجمهور بدلاً من ذلك.

العريس المحظوظ هو تشارلي جيلبرت (أوين ويلسون) مدرس رياضيات مطلق حضر الحدث عن غير قصد بناء على طلب من ابنته المراهقة وصديقته المفضلة باركر ديبس (سارة سيلفرمان).

