علي الريس: نحضِّر في «الإنتاج البرامجي» لمشاريع جديدة

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شدد مدير عام مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية علي الريس على الدور الذي تضطلع به المؤسسة بوصفها الذراع الاعلامية للامانه العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .كما اشار في تصريح لجديد المؤسسة المتمثل بمجموعة جديدة من الرسائل الاعلامية التوعوية بمناسبة العودة الى المدارس.

وقال علي الريس : أنجزنا خلال الايام القليلة الماضية مجموعة من الرسائل الاعلامية التوعية بمناسبة عودة المدارس في الكويت وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي تضمنت تلك الرسائل عودة للمدارس بشكلها التقليدي قبيل جائحة كورونا وصولا الى التعليم – اون لاين – وايضا غيرها من المتغيرات التى طرأت على العملية التربوية والتعليمية لاحقا.

وأشار مدير عام مؤسسة الانتاج البرامجي قائلا: هذا وقد استعانت المؤسسة بعدد من الاختصاصيين والتربويين ومنهم عائشة خالد العياف التي انجزت وبكثير من الاحترافية مجموعة رسائل تناولت تعريف الاطفال على الالوان والاصابع وايضا ادخال شخصيات – افتح ياسمسم – بوصف المؤسسة صاحبة الامتياز في هذا الجانب منذ اطلاق سلسلة – افتح ياسمسم – الشهيرة التي اطلقتها المؤسسة في بداية مشوارها عام 1997. كما تضمنت الرسائل استخدام الحاسوب وورشة متخصصة للالوان.

واضاف الريس: وضمن الدورالاجتماعي للمؤسسة اقمنا أخيراً حفل غنائي ساهر احياة المطرب الشعبي الكويتي الشهير – خالد الملا- وكان الحفل – اون لاين – وتابعه الالاف الذين باركوا التجربة في نشد الفرح في قلوب الجماهير على الصعيدين الخليجي والعربي.

وقال ايضا: نفخر بالمؤسسة لكونها الذراع الاعلامية للامانه العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وكنا واحدة من المؤسسات الخليجية التى لم تتوقف خلال فترة الحجر والاجراءات الاحترازية التى اتخذتها دول المنطقة حيث قمنا بإنتاج العشرات من الرسائل والفلاشات التوعوية التي وجدت طريقها الى تلفزيونات دول المنطقة حامله معها العديد من الرسائل والمعلومات والارشادات التي تعبر عن سياسات وتوجيهات دول المنطقة جراء تلك الجائحة. وما يهمنا هو تقديم الاسناد الاعلامي لجميع الجهات الرسمية. حيثت تمتلك المؤسسة رصيدا ضخما من البرامج التوعوية سواء الصحية منها مثل برنامج – سلامتك – او الارشادية المرورية مثل – قف – او غيرها من البرامج التي حققت حضورها على مدى مسيرة المؤسسة نصف قرن من الزمان تقريبا .

ثم اختتم قائلا : نحضر حاليا لعدد من المشاريع الجديدة وفي مقدمتها اطلاق القناة التلفزيونية الخاصة بالمؤسسة عن طريق – اليوتيوب – والتي ستكون احدي المنصات التي تنطلق منها نتاجات المؤسسة بالاضافة الى تلفزيونات الدول الاعضاء في مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

