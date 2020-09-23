نجوم الكويت يتغنون بحب السعودية في حفل مباشر

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تستكمل هرم شركات الانتاج «روتانا للصوتيات والمرئيات» بالتعاون مع تطبيق «فنBox» تجهيزات ومفاجآت مناسبة «اليوم الوطني السعودي 90». فتحت شعار «الكويتيون يتغنون بحب السعودية»، سيقام في الكويت حفلا يحمل رسائل حب وفخر وتقدير من «صباح الكويت» وشعبها.. الى «سلمان السعودية» وعز اهلها، ينطوي تحت مظلة فرحة الجميع بالمناسبة الوطنية الاغلى على القلوب «اليوم الوطني السعودي 90».

يشارك في هذا الحفل الذي ينفرد تطبيق «فنBox» ببثه لايف، «سفير الاغنية الكويتية» عبد الله الرويشد و«نبض الكويت» نبيل شعيل، و«ملك الجلسات الغنائية» مطرف المطرف وفي تصريحات اعلامية عبر النجوم الثلاثة عن فخرهم وتشرفهم بمشاركة المملكة قيادة وشعبا الغناء في هذه المناسبة الجميلة كي يغردوا للسعودية بأعذب الاغاني من كلمات والحان.