«حطها بعيونك».. جمعت أصيل وجاسم محمد

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حصدت أغنية «حطها بعيونك» إشادة شريحة عريضة خلال الأيام الماضية وهي الأغنية الوطنية التي جمعت كلا من أصيل وجاسم محمد، الأغنية من كلمات عبد الله العماني وألحان جاسم محمد، وتوزيع طلال العيدان، مكس صهيب العوضي، مونتاج يوسف دشتي واشراف عام الشيخ فالح بن غانم ال ثاني والعمل من إنتاج خاص لشركة زفات ايفنتس، وقد ولاقت الأغنية تفاعلاً كبيراً وأصداء واسعة وتعليقات إيجابية لما حملته من مضامين ومعانٍ وطنية ممزوجة بالمصطلحات التوعوية المهمة التي تناشد الجمهور بالمحافظة على أنفسهم والتقيد بالإجراءات الاحترازية المتبعة والصادرة من الجهات المعنية للحفاظ على حياتنا والمجتمع. وحول هذا العمل اكدت الجهة المنتجة بان هدف الاغنية تحفيز الجمهور وتذكيره بأهمية الالتزام بكل ما يتعلق بالتدابير والإجراءات المطلوبة والواجب اتباعها هذه الفترة لكي ننهض مرة أخرى من هذه الأزمة وتعود بلادنا لطريقها نحو تحقيق ما تصبو إليه.

