انطلاق تصوير مسلسل «ضربة معلم» لمحمد رجب

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انطلق تصوير مسلسل «ضربة معلم»، بطولة النجم محمد رجب، الذي تقوم على إنتاجه شركة «سينرجي»، حيث يبدأ فريق العمل تصوير أولى المشاهد بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتجمع المشاهد الأولى كلاً من محمد رجب ورياض الخولي وآخرين، ويعد المسلسلسل من نوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبدالفتاح، اخراج إسماعيل فاروق. وكان الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح قد حققوا نجاحاً كبيراً في مسلسل «الأخ الكبير» هذا العام وحظي بتفاعل جماهيري كبير مع أحداثه، وشارك فى بطولته عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام وزينة منصور.