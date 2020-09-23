علي ربيع كشف تغيير اسم أحدث أفلامه «الخطة العامية»

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كشف الفنان المصري علي ربيع عن تغيير اسم أحدث أفلامه «الخطة العامية»، وذلك قبل طرحه بفترة قصيرة. ربيع كتب، على حسابه الخاص على موقع «انستغرام»: «صباح الفل على الجمهور العظيم حبايب قلبي أهلي وناسي هيتم تغيير اسم الفيلم الخطة العامية». وأضاف: «وإن شاء الله الاسم الجديد هينزل على البوستر الرسمي للفيلم انتظرونا قريبا بجميع سينمات مصر والوطن العربي علي_ربيع ا?نا بوضح بس». وكان الفنان محمد عبدالرحمن قد نشر أخيراً البوستر الرسمي للفيلم الجديد «الخطة العامية»، والذي يشارك في بطولته مع علي ربيع وغادة عادل، لكنه عاد وحذفه بعد قرار تغيير اسم الفيلم». والفيلم من بطولة علي ربيع، وغادة عادل، وعمرو عبد والجليل، ومحمد عبدالرحمن، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم كنز، وإخراج معتز التوني.