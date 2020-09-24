loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الناصر التقى نظيره القطري وزار مقر السفارة مبعوث سمو نائب الأمير سلَّم رسالة خطيّة لأمير قطر


استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مبعوث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث سلمه رسالة خطية من سموه تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
والتقى مبعوث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها أمس إلى العاصمة الدوحة. وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي إنه تمت خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا محل الاهتمام المشترك.
أثناء الزيارة قام وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، ومضيفه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بزيارة لمقر سفارة الكويت في الدوحة وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الشيخ أحمد الناصر أمس إلى العاصمة القطرية. وكان في الاستقبال سفير الكويت لدى دولة قطر السفير حفيظ العجمي، وأعضاء السفارة والمكاتب الملحقة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة