الناصر التقى نظيره القطري وزار مقر السفارة مبعوث سمو نائب الأمير سلَّم رسالة خطيّة لأمير قطر

أول النهار

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مبعوث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث سلمه رسالة خطية من سموه تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

والتقى مبعوث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها أمس إلى العاصمة الدوحة. وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي إنه تمت خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا محل الاهتمام المشترك.

أثناء الزيارة قام وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، ومضيفه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بزيارة لمقر سفارة الكويت في الدوحة وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الشيخ أحمد الناصر أمس إلى العاصمة القطرية. وكان في الاستقبال سفير الكويت لدى دولة قطر السفير حفيظ العجمي، وأعضاء السفارة والمكاتب الملحقة.

