الحكومة تبحث أبعاد «عدم التعاون» وجلسة الأربعاء المقبل «تحصيل حاصل»

الأولى

تلقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تطمينات نيابية بتمكنه من تجاوز جلسة التصويت على كتاب «عدم التعاون» المقدم ضده في جلسة يوم الأربعاء المقبل.

وأكدت مصادر برلمانية ان عدد المؤيدين للورقة لن يتجاوز الـ 14 نائبا، موضحة ان طلب «عدم التعاون» كان شبه مستحيل تقديمه بعد مناقشة الاستجوابين المقدمين لرئيس الحكومة اول من امس الا ان النائب بدر الملا انقذ موقف النواب الساعين لذلك بالاضافة الى ان الحميدي السبيعي اضطر للتوقيع على «الويل شير» بعد تعرضه الى وعكة صحية اثناء الجلسة.

وقالت المصادر ان الحكومة تبحث في أبعاد تقديم كتاب عدم التعاون خاصة وأنها لمست بوادر قبل جلسة مناقشة الاستجوابين ان الأمر سينتهي لتقديم عدد من التوصيات.

وأضافت المصادر ان النواب عادل الدمخي وشعيب المويزري وخالد العتيبي سينضمون الى النواب الموافقين على عدم التعاون في حالة تعافيهم من فيروس كورونا وربما يخرج نائب رابع يضاف لهم. وأكد المصدر ان المعطيات تقول ان جلسة الاربعاء القادم تعتبر تحصيل حاصل والحكومة ستحضرها وهي واثقة من نتيجة التصويت.

من جانب آخر لم تعقد الجلسة البرلمانية التي كان من المنتظر عقدها امس بعد ان رفعها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لعدم اكتمال النصاب حيث لم يحضر الا 16 نائباً ووزيران فقط، ومن المتوقع عقد جلسة خاصة لتمرير القوانين التي كانت مدرجة على جدول اعمال تلك الجلسة حضر الى جلسة الامس التي لم تنعقد رئيس المجلس مرزوق الغانم، والنواب احمد الفضل، اسامة الشاهين، ثامر السويط، خالد الشطي، خليل الصالح، خليل ابل، صالح عاشور، صلاح خورشيد، عبدالكريم الكندري، عبدالله الكندري، عبدالله فهاد، عبدالله الرومي، علي الدقباسي، نايف المرداس وعيسى الكندري، فيما حضر من الوزراء وزير التجارة خالد الروضان ووزير الاعلام محمد الجبري.

واستنكر عدد من النواب عدم عقد الجلسة حيث اعرب النائب احمد الفضل عن اسفه لعدم اكتمال النصاب على الرغم من اشتمال جدول الأعمال على اتفاقيات مهمة بالاضافة الى قوانين التحقيقات والخطوط الجوية الكويتية والتركيبة السكانية والمعاقين والاعلام المرئي والمسموع.

وتابع قائلا: ضاق صدري ولم اعد احتمل الوضع.. وان لم تكن هناك جلسة خاصة لاقرار القوانين التي ينتظرها الناس فليفض دور الانعقاد والفصل التشريعي برمته.

وحمّل الفضل النواب والوزراء مسؤولية عدم انعقاد الجلسة لوجود البعض في القاعه الجانبية وقال: لا اعرف هل هم متعمدون ام لا. من جهته قال النائب علي الدقباسي ان الجلسة طارت بسبب عدم اكتمال النصاب وطارت معها فرصة اقرار قوانين مهمة لصالح الكويتيين وهكذا نخسر الوقت ما بين استجوابات متكرره وجلسات بلا نصاب.

بدوره قال النائب عبدالله الكندري انه امر مؤسف حيث لم يحضر سوى 16 عضوا ووزيرين بينما كنا نحتاج الى 22 عضوا لاقرار قوانين مهمة مثل التحقيقات، والمرئي والمسموع، والتركيبة السكانية، والخطوط الجوية الكويتية، وقانون الاعاقة، معتبرا ان حضور الجلسات واقرار القوانين التي تخدم الشعب هو احترام للقسم الذي اقسمناه. من جانبه اعرب النائب اسامة الشاهين عن استغرابه من عدم اكتمال النصاب ما تسبب في رفع الجلسة وحال دون اقرار تشريعات مهمة، وقال كنا نأمل ان تكون الجلسة تشريعية بامتياز خاصة ان هناك قوانين مهمة تتعلق بالتركيبة السكانية ومكافآت نهاية الخدمة في الخطوط الجوية الكويتية والشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو)».

من جانب آخر قالت رئيس اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم «في شهر مارس الماضي وضعت وكالة موديز للتصنيف الكويت تحت المراجعة بنية التخفيض! وقتها حذرتك يا سمو رئيس مجلس الوزراء وقلت لك: انت تحتاج وزير مالية متمكنا يكون عينك الثانية بظهر رأسك، يرسم لك سياسة انقاذ واصلاح واستراتيجية للوصول الى مصادر تمويل كافية في وقت زادت فيه احتياجاتك التمويلية. وتابعت: وكنت ومازلت يا سمو رئيس الوزراء تعلم وأنا انبّه وأحذر وأبلغك ان المخاطر قاعدة تزيد بنضوب الاحتياطي العام، وأعطيتك الحلول لمصادر تمويل جديدة وتجاهلت طلبي بضرورة رسم سياسة تمويلية جديدة».

وواصلت قائلة «انك بعثت لنا يا سمو رئيس الوزراء وزير المالية الضعيف ادارياً واقتصادياً واستراتيجياً بنفس صيغة قانون الدين العام القديم وكأن «كورونا» لم تؤثر علينا، فأبلغناه بضرورة تقديم خطة للصرف، لكنه طلب سحب التقرير ولم يقدم شيئا، وها هي النتيجة نتجرعها اليوم بعد ان نزل تصنيف الكويت درجتين من جدارة عالية الى جدارة متوسطة، وانت تعرف تماما يا سمو الرئيس ماذا يعني هذا، يعني اذا صدر مرسوم الضرورة بالاقتراض، فان سعر الفائدة العالي راح يسلخ جلد الكويت.