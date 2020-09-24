البلدية: حملة على الأدوار المخالفة وحسم المخيمات اليوم

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أكد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي أن طوارئ العاصمة وجهت 36 إنذارا لعقارات مخالفة، لافتا إلى أن هناك 18 من أصحاب العقارات عدلوا أوضاعهم.

وأوضح خلال جولة ميدانية أمس في منطقة بنيد القار أن هناك مخالفات لعقارات خمسة أدوار وأربعة أدوار، مبينا ان القانون يتيح للبلدية تحرير محضر مخالفة وإرساله إلى الإدارة العامة للتحقيقات تمهيدا لرفعه للقضاء وانتظار درجات التقاضي التي من الممكن أن تستغرق سنتين أو ثلاثا.

وأشار المنفوحي الى أن البلدية لا تمتلك حق إزالة العقار المخالف وانها تحترم رأي المشرع وتعمل وفق حدود القانون،لافتا الى انها بدأت تكسب أحكاما بالملايين بسبب العقارات المخالفة. وأوضح بإنه على الرغم من المهام الملقاة على عاتق البلدية في تطبيق الاشتراطات الصحية لمحاصرة فيروس كورونا المستجد الا أنها لم تنس دورها الأساس في تطبيق قانون البناء.

وتطرق المنفوحي إلى موضوع المخيمات الربيعية لافتا إلى حضوره اجتماعا اليوم مع لجنة الاشتراطات سيتم خلاله مناقشة موضوع التخييم الربيعي ويتخذ ما يحقق مصلحة المواطن والمقيم.