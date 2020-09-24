التعليم عن بُعد.. 4 حصص في اليوم

الأولى

اعتمدت وزارة التربية، عدد حصص الفصول الافتراضية المتزامنة وغير المتزامنة لجميع المجالات الدراسية ولجميع المراحل التعليمية من الاول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والادبي.

وحددت 300 حصة لكل من المرحلة المتوسطة والابتدائية (للصفين الرابع والخامس) بينما اعتمدت 243 حصة افتراضية للصف الاول و240 للصف الثاني و243 للصف الثالث.

وفي هذا السياق، اكد وكيل التعليم العام اسامة السلطان على مديري العموم ضرورة التنبيه على مديري ومديرات المدارس بتوزيع الحصص المتزامنة بواقع اربع حصص يوميا وغير المتزامنة بالتنسيق بين ادارة المدرسة والتوجيه الفني المختص لكل مادة مع الالتزام بعدد الحصص المقرر لكل مادة دراسية.

على الصعيد ذاته حددت وزارة التربية آلية تقييم المجالات الدراسية وفقا لكل مرحلة تعليمية وذلك بعد اعتمادها من قبل التواجيه الفنية.

وفي هذا السياق شدد وكيل وزاره التربية للتعليم العام اسامة السلطان انه تم توزيع النسبة في المرحلة الابتدائية بواقع 20% للالتزام بالحضور و40% لتفاعل المتعلم في حين خصصت 40% لتقديم اوراق العمل وطرح الاسئلة.

وقال ان آلية التقييم في المرحلة الثانوية توزعت 20% للحضور و25% للمشاركة والتفاعل و20% للواجبات و30% للتقييمات والممارسات و5% للتقارير والاعمال والتكليفات، في حين توزعت في المرحلة المتوسطة 20% الحضور والالتزام 20% المشاركة والتفاعل 20% الواجبات 30% التقييمات والممارسات و10% على التقارير والاعمال والتكليفات.