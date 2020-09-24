إغلاق مخازن «لابتوب» امتنعت عن بيعها لرفع أسعارها

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أعلنت وزارة التجارة ضبط وإغلاق 4 منشآت مختصة بالأدوات المكتبية والألواح الإلكترونية منها مخزنان يحتويان على 154 جهاز (لابتوب) لإحدى الشركات بقصد الامتناع عن البيع تمهيدا لرفع أسعارها.

وقالت الوزارة في بيان صحافي امس ان امر الإغلاق جاء خلال جولة المفتشين على عدد من الشركات والمحال التجارية المختصة بالمستلزمات الالكترونية والكمبيوترات في منطقة حولي ضمن حملاتها في موسم العودة الى المدارس.

وأضافت انه اثناء التدقيق على الأجهزة تبين وجود ارتفاع في سعر الكمبيوترات بمختلف انواعها مؤكدة إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاخذ الاجراءات القانونية. وأكدت الوزارة استعداد فرقها التفتيشية لرصد اي تلاعب بالأسعار قد يعرض المستهلكين للاستغلال فضلا عن تواجدهم في كل المحافظات لضبط الاسواق.

ودعت المواطنين والمقيمين الى الابلاغ عن اي زيادة او امر غير منطقي في اسعار المنتجات عبر الخط الساخن (135) مشددة على ضرورة تقيد الشركات والمحال التجارية بالنظم والمعايير المعمول بها.