خادم الحرمين: السلام خيارنا الاستراتيجي والمبادرة العربية مرتكز حل الصراع

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الرياض- الوكالات: أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهمية الوقوف بحزم أمام الدول الداعمة لإيديولوجيات متطرفة. داعيا الى موقف دولي حازم لمنع إيران من الحصول على أسلحة دمار شامل مشددا على ان السعودية لن «تتهاون في حماية امنها الوطني» واكد ان السلام في الشرق الأوسط هو «خيارنا الاستراتيجي».

وفي كلمة المملكة أمام أعمال الدورة 75 لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال خادم الحرمين الشريفين إن العالم اليوم يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في جائحة «كورونا» وآثارها الصحية والإنسانية والاقتصادية وقامت بوصفها رئيساً لمجموعة العشرين بتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الجائحة والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

وتابع «المملكة تنتهج في محيطها الإقليمي والدولي سياسة تستند إلى احترام القوانين والأعراف الدولية، والسعي المستمر لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، ودعم الحلول السياسية للنزاعات ومكافحة التطرف بأشكاله وصوره كافة». واكد خادم الحرمين أهمية الوقوف بحزم أمام الدول الداعمة لإيديولوجيات متطرفة عابرة للأوطان وقال في كلمته «هي إيديولوجيات تسعى في كثير من الأحيان لتغطية تطرفها وطبيعتها الفوضوية التدميرية بشعارات سياسية زائفة».

وقال الملك سلمان إن «النظام الإيراني لا يعبأ باستقرار الاقتصاد العالمي» مشيرا إلى أن السعودية مدت يدها للسلام مع إيران وتعاملت معها طوال عقود بإيجابية، لكن «التجارب مع النظام الإيراني علمتنا أن الحلول الجزئية لا توقف تهديداته». وأضاف «العالم يرى مرة بعد أخرى زيادة أنشطة نظام إيران التوسعية وأنشطته الإرهابية»، مضيفاً أن النظام الإيراني استهدف المنشآت النفطية السعودية العام الماضي.

واكد أن المملكة انطلاقا من موقعها في العالم الإسلامي تضطلع بمسؤولية خاصة وتاريخية تتمثل في حماية عقيدتها الإسلامية السمحة من محاولات التشويه من التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة. وفي الشأن اليمني، أكد أن «السعودية لن تتهاون في الدفاع عن أمنها الوطني، ولن تتخلى عن الشعب اليمني حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله من الهيمنة الإيرانية» كما اكد خادم الحرمين الشريفين أن المملكة تدعم جميع الجهود الرامية للدفع بعملية السلام العربية وقال إن «السلام في الشرق الأوسط هو خيارنا الاستراتيجي وواجبنا ألا ندخر جهداً للعمل معاً نحو تحقيق مستقبل مشرق يسوده السلام والاستقرار والازدهار والتعايش بين شعوب المنطقة كافة، وتدعم المملكة جميع الجهود الرامية للدفع بعملية السلام،

وقد طرحت المملكة مبادرات للسلام منذ عام 1981، وتضمنت مبادرة السلام العربية مرتكزات لحل شامل وعادل للصراع العربي الإسرائيلي يكفل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما نساند ما تبذله الإدارة الأميركية الحالية من جهود لإحلال السلام في الشرق الأوسط من خلال جلوس الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل وشامل».

من جهة ثانية، أكد الملك سلمان وقوف السعودية إلى جانب الشعب اللبناني الذي تعرض إلى كارثة إنسانية بسبب الانفجار في مرفأ بيروت، وقال «يأتي ذلك نتيجة هيمنة حزب الله الإرهابي التابع لإيران على اتخاذ القرار في لبنان بقوة السلاح ما أدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة الدستورية، وإن تحقيق ما يتطلع إليه الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء يتطلب تجريد هذا الحزب الإرهابي من السلاح».

وأضاف «يشكل الإرهاب والفكر المتطرف تحدياً رئيساً يواجههُ العالم بأسره، وقد نجحنا معاً خلال الأعوام القليلة الماضية في تحقيق نجاحات مهمة في مواجهة التنظيمات المتطرفة». وأكد «إن تحقيق النجاح في معركتنا ضد الإرهاب والتطرف يتطلب تكثيف جهودنا المشتركة من خلال مواجهة هذا التحدي بشكل شامل يتناول مكافحة تمويل الإرهاب». ودعا إلى التعايش السلمي والتكاتف بين دول العالم وشعوبه، مؤكداً أن السعودية لا تميّز في جهودها الإنسانية على أساس العرق أو الديانة.