استقبال المعتمرين في نوفمبر

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الرياض - الوكالات: أعلنت السعودية ان تعليق اداء العمرة سينتهي اعتباراً من 4 أكتوبر حيث سيقتصر الأمر بداية على المواطنين والمقيمين في داخل المملكة، على ان يسمح بعد شهر من ذلك للمعتمرين والزوار من خارجها، بأداء المناسك التي علقت في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا. وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان ان السعودية قررت «الاستجابة لتطلع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة». وبحسب البيان الذي اوردته وكالة الأنباء الرسمية «واس» فان ذلك سيتم على اربع مراحل تبدأ اولاها في 4 اكتوبر حين سيُسمح للمواطنين والمقيمين في المملكة بأداء العمرة «وذلك بنسبة 30% (6 آلاف معتمر في اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الاجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام». وأضاف البيان انه بعد ذلك بأسبوعين، اي بدءاً من 18 اكتوبر، سيُتاح امام الفئة نفسها اي من هم داخل المملكة من مواطنين ومقيمين، بأن يؤدوا مناسك العُمرة، وكذلك زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة والصلاة في الحرمين الشريفين، وذلك بنسبة 75% من «الطاقة الاستيعابية التي تراعي الاجراءات الاحترازية الصحية» في الحرمين الشريفين. وفي الأول من نوفمبر تنطلق المرحلة الثالثة حين سيُسمح للمعتمرين والزوار من داخل المملكة، ومن خارجها ايضاً، بأداء العمرة والزيارة والصلوات وذلك بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الاجراءات الاحترازية الصحية في الحرمين الشريفين. اما المرحلة الرابعة فلن تبدأ سوى «عندما تقرر الجهة المختصة زوال المخاطر الجائحة» وحينئذ سترفع النسبة الى 100% من «الطاقة الاستيعابية الطبيعية» للحرمين الشريفين. ولفت البيان الى ان «قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة سيتم بشكلٍ تدريجي، ومن الدول التي تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة «كورونا»».