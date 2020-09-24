«الصحة»: شفاء 729 من «كورونا» وإصابة 616

الأولى

أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 616 إصابة جديدة بمرض «كورونا» ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 101299 في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 590. وكانت الوزارة أعلنت شفاء 729 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية موضحة ان مجموع حالات الشفاء 92341 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 171 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و152 حالة في منطقة حولي الصحية و107 حالات في منطقة العاصمة الصحية و95 حالة في منطقة الجهراء الصحية و91 حالة في منطقة الفروانية الصحية.



وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 101 حالة ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8368. وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 4622 ليبلغ مجموع الفحوصات 720509.