رومانوسكي: واشنطن تحترم قرارات الدول بشأن «التطبيع»

وطن النهار

جددت سفيرة الولايات المتحدة لدى البلاد إلينا رومانوسكي احترام بلادها لسيادة الدول فيما يخص التطبيع مع اسرائيل، وقالت في ردها على «النهار» بخصوص موقف الكويت لرفضها التطبيع والوقوف الى جانب القضية الفلسطينية حتى احلال السلام وفق إقامة الدولتين: «نحن نحترم سيادة كل الدول ونتوقع منهم اتخاذ قرارات بناءً على مصالحهم الخاصة. وتنظر الولايات المتحدة إلى اتفاقيات ابراهام على أنها أساس تاريخي لمزيد من التقدم نحو السلام الإقليمي».

وحول اخر التحضيرات بخصوص الحوار الاستراتيجي الاميركي- الكويتي الذي سيعقد في شهر اكتوبر المقبل واهم الملفات المطروحة اجابت قائلة: «نعمل حالياً مع الجانب الكويتي على تحديد التوقيت المناسب لعقد الحوار الاستراتيجي بين بلدينا، إلا أنه لم يتم تحديد التاريخ النهائي بعد. ومع ذلك، تواصل السفارة المضي قدماً لإبرام اتفاقيات تتعلق بالتعاون الصحي والطيران المدني وربما المزيد.

واضافت كما نعمل مع الحكومة الكويتية على المزيد من البرامج التعليمية والثقافية، ونأمل أن تسهم هذه الجهود في تعزيز العلاقات وتقاربها بين شعبينا.

وفيما يتعلق بتأشيرات الطلاب، قالت يسعدني أن أقول إننا بدأنا بالفعل استقبال طلبات التأشيرات وعدنا للعمل بعد فترة انقطاع بسبب الجائحة.

واضافت تمثل التأشيرة الطلابية أولوية لدى السفارة الأميركية في الكويت ويمكن للطلاب العائدين تجديد تأشيراتهم دون الحاجة لمقابلة شخصية. وتابعت كلامها الطلبة الذين يحتاجون إلى إجراء مقابلة شخصية، فيمكنهم تحديد موعد لدى السفارة في اليوم التالي من موعد التقديم على التأشيرة. وفي حال وجود أي أسئلة، يمكن للمراجعين مراسلتنا على KuwaitNIV@state.gov.

