«التربية»: 4 حصص يومياً في جميع المراحل بـ «التعليم عن بُعد»

وطن النهار

اعتمدت وزارة التربية، عدد حصص الفصول الافتراضية المتزامنة وغير المتزامنة لجميع المجالات الدراسية ولجميع المراحل التعليمية من الصف الاول الابتدائي وحتى الصف الثاني عشر بقسميهما العلمي والادبي مشيرة الى تحديث 300 حصة للمرحلة الثانوية ومثلها للمرحلة المتوسطة ومثلها ايضا للمرحلة المرحلة الابتدائية للصفين الرابع والخامس، بينما اعتمدت 243 حصة افتراضية للصف الاول و240 حصة افتراضية للصف الثاني و243 حصة افتراضية للصف الثالث.

في هذا السياق، اكد وكيل التعليم العام اسامة السلطان على مديري العموم في نشرة حصلت «النهار» على نسخة منها، بضرورة التعميم على مديري ومديرات المدارس في توزيع الحصص المتزامنة بواقع اربع حصص يوميا وتوزيع الحصص غير المتزامنة بالتنسيق بين ادارة المدرسة والتوجيه الفني المختص لكل مادة حسب المرحلة التعليمية مع الالتزام بعدد الحصص المقرر لكل مادة دراسية خلال الفترة الدراسية الاولى من العام الدراسي 2020-2021 والتي تبدأ في 4 اكتوبر 2020 وحتى 14 يناير 2021.

واشار السلطان الى انه وفقا للتقويم الدراسي لعام 2020-2021 تم اعتماد الحصص الافتراضية من قبل التواجيه الفنية العامة واللجنة العليا لتطبيق قواعد وسياسات التعليم عن بعد للمراحل التعليمية بدءا من مرحلة رياض الاطفال وحتى المرحلة الثانوية.

واوضح ان عدد الحصص الافتراضية لمادة التربية الاسلامية في الصفين الاول والثاني الابتدائي 13 حصة وفي الصف الثالث الابتدائي 14 في حين بلغ عدد الحصص الافتراضية لمادة القران الكريم 10 للصف الاول الابتدائي و7 للصف الثاني الابتدائي و9 حصص للصف الثالث الابتدائي، بينما بلغت حصص اللغة العربية 60 للصف الاول الابتدائي وكذلك للصفين الثاني والثالث اما بالنسبة للغة الانكليزية 55 في كل صف من الصفوف الثلاثة وكذلك والرياضيات 60 حصة افتراضية لكل منهم والعلوم 15 حصة افتراضية في حين بلغ عدد الحصص الافتراضية لكل من المواد التربية الفنية والبدنية والموسيقية عشر حصص للصف الاول والثاني والثالث.

وبين بالنسبة للصفين الرابع والخامس الابتدائى ان الحصص الافتراضية للتربية الاسلامية بلغت 30 حصة لكل منهما والقران الكريم 15 واللغة العربية 60 واللغة الانكليزية 60 والرياضيات 15 والاجتماعيات 25 والحاسوب 12 والتربية الفنية والتربية البدنية 12 والموسيقى 8 حصص افتراضية.

واشار الى انه تم تحديد الحصص الافتراضية في المرحلة المتوسطة بواقع 20 حصة افتراضية لمادة التربية الاسلامية و10 للقران الكريم و50 للغة العربية و48 اللغة الانجليزية و51 الرياضيات و40 العلوم و26 الاجتماعيات و13 تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات و8 حصص اقتصاد منزلي و8 الدراسات العملية بنات و16 الدراسات العملية بنين و10 التربية البدنية و8 التربية الفنية و8 التربية الموسيقية.

واما بالنسبة للصف الثاني عشر القسم العلمي، اكد انه تم تحديد عدد الحصص الافتراضية غير متزامنة لمادة التربية الاسلامية بواقع 20 والقران الكريم 10 واللغة العربية 43 واللغة الانكليزية 45 والرياضيات 49 والفيزياء 28 والكيمياء 28 والاحياء 26 والدستور 12 والمعلومات 12 والتربية الفنية 7 واختيار الحر 110 واختيار الحر 210 بينما للقسم الادبي التربية الاسلامية 2010 واللغة العربية 43 واللغة الانجليزية 45 والفرنسي 45 وقضايا البيئة 26 والتاريخ 26 والفلسفة 21 والمال والدستور 12 والاحصاء 13 والمعلوماتية 12 التربية البدنية 7 قصص افتراضية.

واوضح ان عدد الحصص الافتراضية غير متزامنة المحددة للصف العاشر توزعت الثلاثينيات وزعت بواقع 20 حصة للتربية الاسلامية و10 للقران الكريم و50 اللغة العربية و50 للغة الانكليزية و50 للرياضيات و27 للفيزياء و27 للكيمياء 21 للاحياء و25 التاريخ و13 المعلوماتية وسبع حصص للبدنية.

