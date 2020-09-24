فريق كويتي نال براءة اختراع حول تأثير الغبار على الخلايا الشمسية

وطن النهار

نال برنامج الطاقة المتجددة التابع لمركز أبحاث الطاقة والبناء في معهد الكويت للأبحاث العلمية براءة اختراع صادرة من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأميركية عن موضوع قياس تأثير تراكم الغبار أو أي ملوثات أخرى على أداء الخلايا الشمسية.

وقال المعهد في بيان صحافي امس الأربعاء إن براءة الاختراع سجلت بأسماء فريق البحث وهم د. فراس الزعبي وم. عبدالله الكندري وم. عبدالوهاب العصفور الذين نجحوا في هذا الاختراع الذي يعتبر تصميما عمليا ونموذجا رياضيا جديدا مخصصا لدراسة وقياس أثر توزيع الغبار المنتظم وغير المنتظم مكانيا على أسطح الخلايا الشمسية بدقة عالية.

وأضاف أن هذا الاختراع يتميز باستخدامه لخلية شمسية واحدة يتم قياسها تحت ثلاثة ظروف مختلفة على ثلاث مراحل ضمن فترة زمنية قصيرة جدا إذ تتعرض الخلية الشمسية كليا ومباشرة لضوء الشمس في المرحلة الأولى ثم في المرحلة الثانية تتعرض للضوء من خلال زجاج شفاف نظيف أما في المرحلة الثالثة فيتم تعريضها للضوء من خلال زجاج شفاف تعرض للغبار أو أي ملوث طبيعي إذ يسمح بحركة الخلية الشمسية باتجاهين لقياس الطاقة المنتجة تحت نقاط مختلفة من الزجاج الملوث الذي يعتبر الخاصية المميزة لهذا الاختراع والأولى من نوعها.

وذكر أن هذا الاختراع الذي تم الكشف عنه كمنصة لاختبار الخلايا الكهروضوئية يعمل بجميع أنواعها وفي ظروف تلوث مختلفة ما يسمح للاختراع بمجموعة واسعة من التطبيقات المحتملة.

وبين أن هذا الاختراع المقدم يسهم باكتشاف عيوب الوحدة الكهروضوئية المحتملة والناجمة عن تراكم الغبار غير المنتظم أو حتى الناجمة عن عدم التطابق بين الخلايا الشمسية أي تكوين نقطة ساخنة.

