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وطن النهار

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توجيه 5 إنذارات لمخالفات «الكيربي»


أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي بأن الجولات الميدانية التي نفذها المفتشون بالفريق الرقابي بنوباته الثلاثة للتأكد من التزام المحال باشتراطات لائحة المحال والاعلانات وتعليمات السلطات الصحية بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي أسفرت عن تحرير 29 مخالفة اشتراطات صحية، 4 مخالفات تشغيل محل قبل الحصول على موافقة البلدية وتوجيه 7 انذارات لمحال وذلك بعد الكشف على 523 محلاً الى جانب توجيه 5 انذارات داخل عقار لملاك والزامهم بضرورة احضار تراخيص البناء وازالة اعمال البناء الخفيفة (الكيربي).


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