المنفوحي: البلدية وجَّهت 36 إنذاراً للعقارات المخالفة

وطن النهار

أكد مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي أن الفريق الرقابي بطوارئ العاصمة وجه 36 انذارا لعقارات مخالفة، لافتا الى أن هناك 18 شخصاً من أصحاب العقارات قاموا بتعديل أوضاعهم.

وأوضح خلال جولة ميدانية أمس في منطقة بنيد القار الى أن هناك مخالفات لعقارات خمسة أدوار وأربعة أدوار.

وأشار الى ان البلدية لا تمتلك الأدوات المباشرة لازالة العقار المخالف والجهاز الرقابي في البلدية يحترم رأي المشرع ويعمل وفق حدوده في القانون ويقوم باتخاذ الاجراءات المتبعه بتوجيهه الانذارات للعقارت المخالفة ومن ثم عمل محضر مخالفة وارسالها للادارة العامة للتحقيقات تمهيدا لرفها للقضاء.

ولفت المنفوحي الى ان البلدية بدأت تكسب أحكاما تصل بملايين تدفع لعقارات مخالفة مثنياً على الجهود المبذولة من قبل فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة في تطبيق القانون على العقارات المخالفة لضوابط وأنظمة لائحة البناء.

وأوضح انه على الرغم من المهام الملقاة على عاتق البلدية في تطبيق الاشتراطات الصحية لمحاصرة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الا أنها لم تنس دورها الأساس في موضوع تطبيق قانون البناء على العقارات المخالفة.

وطالب المواطنين والمقيمين بالتقيد بالنظام وقانون البناء، لافتا في هذا الخصوص الى أن المواطن أو المقيم الذي لا يأبه بمحضر المخالفة ويبادر بازالة مخالفته سيتفاجأ بعد مرور عام أو اثنين بصدور حكم ازالة ومخالفة مالية على المخالفة.

وتطرق المنفوحي الى موضوع المخيمات الربيعية قائلا انه سيتم مناقشة موضوع التخييم الربيعي وسواء كان القرار بالقبول أو الرفض فهو لمصلحة المواطن والمقيم.

ووجه المنفوحي الشكر لوزير الصحة للتعاون مع المنظمات العالمية والعمل الذي يقومون به لمصلحة المواطن.

