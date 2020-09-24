الخالد: هدم 4 عقارات متهالكة بشرق ومتابعة 16 عقاراً في بنيد القار

وطن النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد، أن «اجمالي العقارات المخالفة لضوابط البناء والتي تم انذارها في منطقتي شرق وبنيد القار يبلغ 36 عقارا استثماريا حتى الآن»، لافتا الى أن «عدد العقارات التي بادر ملاكها بازالة مخالفات بنائها في المنطقتين يبلغ 16 عقارا».

جاء ذلك في تصريح صحافي للخالد، على هامش متابعته الحثيثة لملف ازالة مخالفات البناء في مختلف مناطق المحافظة.

وأوضح الخالد أنه «تم هدم 4 عقارات متهالكة مخالفة بشكل كامل في منطقة شرق من قبل ملاكها بعد انذار فريق الطوارئ»، لافتا الى أنه «يجري حاليا متابعة 16 عقارا آخر مخالفا في منطقتي شرق وبنيد القار من اجمالي الـ 36 عقاراً السابقة».

وذكر أن «عدد العقارات المخالفة في السكن الخاص التي تم انذارها في مختلف المناطق السكنية في المحافظة منذ تاريخ 9/9/2020 تبلغ 11 عقارا في مناطق الدعية والدسمة والقادسية والروضة»، مبينا أن «عدد العقارات التي تم البدء في ازالة مخالفاتها في هذه المناطق يبلغ 4 عقارات ويتبقى 7 عقارات أخرى تحت المتابعة».

وبين الخالد أن «هذه الجهود المبذولة نتاج لخطط مسبقة تعتمدها المحافظة على مرحلتين الأولى سيتم فيها ازالة مخالفات البناء والثانية سيتم فيها تجميل مختلف العقارات»، مشيرا الى أن «جهود المحافظة متواصلة حتى الانتهاء من جميع مخالفات البناء في جميع مناطقها حيث سيتم رصد ومخالفة جميع العقارات المخالفة تماما».

وختم الخالد، تصريحه، مؤكدا أن «أبواب المحافظة مفتوحة لتلقي أية شكاوى أو استفسارات أو مقترحات من قبل جميع السكان»، مشيدا «بفريق الطوارئ لفرع بلدية محافظة العاصمة وغيره من الجهات المشاركة والذين بذلوا جهودا مخلصة بالتعاون مع المحافظة لانجاز توجهها في الحفاظ على المظهر الحضاري لجميع مناطقها».

