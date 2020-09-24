loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

القبض على شخص تهجم على رجال الأمن

فض تجمهر أمام وكالات السيارات


ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية انه ورد بلاغ الى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود مجموعة من الاشخاص يقومون بالتجمهر أمام وكالات السيارات بمنطقة الري وعلى الفور توجهت قوة امنية الى المنطقة لفض التجمهر بعدما تمت مخاطبتهم اكثر من مرة بان التجمهر ممنوع الا انهم لم يمتثلوا للأوامر وقاموا بالتهجم على رجال الامن. واضافت: عند محاولة افراد القوة الامنية فض التجمهر تهجم احد المحرضين على رجال الامن وقام بمقاومتهم الا انهم استطاعوا السيطرة عليه وضبطه واتضح انه لا يحمل أوراقا ثبوتية، ومطلوب للجهات الامنية، فتم التحفظ عليه وتسجيل قضية بحقه تمهيدا لاحالته الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حقه.
وأكدت وزارة الداخلية انها لن تتهاون مع كل من يحاول الخروج على القانون او القيام بافعال مخلة بالامن العام، كما أهابت بالمواطنين والمقيمين الابتعاد عن التجمهر المجرم قانونا، والالتزام بالقوانين والاجراءات.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة