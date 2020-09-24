فض تجمهر أمام وكالات السيارات

وطن النهار

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية انه ورد بلاغ الى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود مجموعة من الاشخاص يقومون بالتجمهر أمام وكالات السيارات بمنطقة الري وعلى الفور توجهت قوة امنية الى المنطقة لفض التجمهر بعدما تمت مخاطبتهم اكثر من مرة بان التجمهر ممنوع الا انهم لم يمتثلوا للأوامر وقاموا بالتهجم على رجال الامن. واضافت: عند محاولة افراد القوة الامنية فض التجمهر تهجم احد المحرضين على رجال الامن وقام بمقاومتهم الا انهم استطاعوا السيطرة عليه وضبطه واتضح انه لا يحمل أوراقا ثبوتية، ومطلوب للجهات الامنية، فتم التحفظ عليه وتسجيل قضية بحقه تمهيدا لاحالته الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حقه.

وأكدت وزارة الداخلية انها لن تتهاون مع كل من يحاول الخروج على القانون او القيام بافعال مخلة بالامن العام، كما أهابت بالمواطنين والمقيمين الابتعاد عن التجمهر المجرم قانونا، والالتزام بالقوانين والاجراءات.

