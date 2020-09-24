امرأة و5 رجال يديرون مصنعاً للخمور

وطن النهار

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان احدى دوريات امن مديرية محافظة مبارك الكبير التابعة لقطاع الامن العام ضبطت مصنعا للخمور يديره 6 اشخاص (5 رجال وامرأة) في منطقة ابو الحصانية.

وفي التفاصيل.. انه اثناء قيام دورية تابعة لمخفر ابو فطيرة بمهامها الامنية في منطقة ابو الحصانية شاهدت باصا مقفلا يسير بطريقة غير طبيعية وعند الطلب من قائده التوقف ترك المركبة ولاذ بالفرار وعند فتح باب المركبة تمت مشاهدة اكياس سوداء معبأة بمواد يشتبه بانها مسكرة وبمتابعة المشتبه به وجد انه دخل مسكنا في نفس المنطقة وبعد اتخاذ الاجراءات القانونيه تمت المداهمه واتضح انه مصنع للخمور وعثر بداخله على براميل كبيرة مملوءة بمواد يشتبه بانها مسكرة وقناني بها خمور معدة للبيع و6 اشخاص (خمسة رجال وامرأة) يديرون المصنع.

وتمت مصادرة المضبوطات وتحويل المتهمين الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

