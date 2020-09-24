سفارتنا في ألمانيا دعت الكويتيين إلى المغادرة قبل نهاية الشهر الحالي

وطن النهار

ناشدت سفارة الكويت في المانيا الرعايا الكويتيين المقيمين في المانيا التقيد بتعليمات جديدة صادرة عن وزارة الداخلية الالمانية بخصوص اقامة الاجانب في البلاد. وقالت السفارة في بيان تلقت نسخة منه (كونا) ان وزارة الداخلية الألمانية طالبت حاملي تأشيرة (شنغن) المنتهية الصلاحية والموجودين على الأراضي الألمانية بمغادرة ألمانيا في موعد اقصاه نهاية سبتمبر الحالي. واشار البيان الى ان المانيا «تعود بذلك الى الوضع الطبيعي المنصوص عليه قانونيا والذي يقضي بأن منح الحق في الاقامة على الأراضي الألمانية يتم من خلال دراسة الطلبات بشكل فردي ووفقا للشروط الواجبة لكل حالة على حدة». وأوضح انه في حال وجود حالات استثنائية يتعذر بموجبها على حامل التأشيرة المنتهية الصلاحية مغادرة الأراضي الألمانية لحين الموعد المحدد فان السفارة «اوصت بأن يقوم الشخص المعني بمراجعة دائرة شؤون الأجانب المسؤولة للعمل على ايجاد حل مناسب بحيث يتم تحديد موعد المغادرة على أساس مقتضيات الحالة».

