loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ترشيح دفعة من مهندسي الكمبيوتر للعمل بالوزارات

فايز الزعل
مقالات أخرى للكاتب
الخميس 24 سبتمبر 2020

أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح 254 من المسـجلين بنـظام التـوظيـف المـركـزي للعمل في الجهات الحكومية، حيث بلغ عدد حمـلة الشـهادة الجامـعية تخصـص ‏«هندسة الكمبيوتر» ذكورا وإناثا 202، فيما تم ترشـيح 52 من المؤهلات الأخرى.
من جانب آخر اصدر ديوان الخدمة تعميما يقضي بتوقيع المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية على تعهد بتقديم إقرارات الذمة المالية عند تولي الوظيفة وعند انتهائها. واوضح الديوان ضرورة علم المشمول بنظام الكشف عن الذمة المالية بذلك، والتزامه بتقديم الإقرارات في مواعيدها القانونية، على أن يصبح النموذجان الاول والاخير جزءا من مسوغات التعيين، ومسوغات نهاية الخدمة لدى جميع الجهات الحكومية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة