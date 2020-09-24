ترشيح دفعة من مهندسي الكمبيوتر للعمل بالوزارات

وطن النهار

أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح 254 من المسـجلين بنـظام التـوظيـف المـركـزي للعمل في الجهات الحكومية، حيث بلغ عدد حمـلة الشـهادة الجامـعية تخصـص ‏«هندسة الكمبيوتر» ذكورا وإناثا 202، فيما تم ترشـيح 52 من المؤهلات الأخرى.

من جانب آخر اصدر ديوان الخدمة تعميما يقضي بتوقيع المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية على تعهد بتقديم إقرارات الذمة المالية عند تولي الوظيفة وعند انتهائها. واوضح الديوان ضرورة علم المشمول بنظام الكشف عن الذمة المالية بذلك، والتزامه بتقديم الإقرارات في مواعيدها القانونية، على أن يصبح النموذجان الاول والاخير جزءا من مسوغات التعيين، ومسوغات نهاية الخدمة لدى جميع الجهات الحكومية.

