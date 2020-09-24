«الصداقة الإيطالية»: نناصر القضايا الكويتية

وطن النهار

رحبت جمعية الصداقة الايطالية الكويتية باستعادة الكويت رفاتاً يشبته انها تعود لاسرى ومفقودين كويتيين اثناء الغزو العراقي عام 1990 واعتبرته «انجازا انسانيا مهماً» في اطار جهود دولة الكويت غير المنقطعة لكشف مصير وتكريم ابنائها، مؤكدة مناصرتها للقضايا الكويتية.

وقال رئيس الجمعية العريقة لمناصرة الكويت بيير أندريا فاني في تصريح لـ (كونا) «علمنا باهتمام كبير» أنباء استعادة الكويت رفات 21 مواطنا يعتقد أنهم من أسرى الحرب الذين اختطفتهم قوات نظام صدام حسين خلال غزو الكويت واحتلالها ما بين عامي 1990 و1991».

