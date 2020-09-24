ماكاروف: تبادلنا المعلومات مع الكويت حول لقاح «كورونا»

وطن النهار

وصف سفير روسيا الاتحادية لدى البلاد نيكولاي ماكاروف العلاقات الكويتية الروسية بالمتجذرة والمستقرة وتشهد نموا ملحوظا وتقوم على المصالح والتفاهمات المشتركة اذ انهما يتقاسمان وجهات النظر باحترام سيادة القانون الدولي والسعي لحل الخلافات بالطرق السلمية.

وقال في حوار مع «النهار» ان روسيا تقدر جهود الكويت الخيرية والإنسانية التي وصفها بالرائعة والتي تحظى بتقدير كبير من قبل المجتمع الدولي.

وعبر عن أمله في ان تشهد هذه العلاقات الثنائية دفعة قوية بعد الانتهاء من وباء «كورونا» لكي يتمكن المواطنون الكويتيون في فترة مقبلة من زيارة روسيا لمشاهدة المعالم التاريخية والطبيعية الرائعة، ومعرفة المزيد عن تاريخها وثقافتها وتقاليدها.

واشار الى ان هناك مجموعة واسعة من الفرص لتطوير التعاون في مختلف المجالات على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين وسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد خلال اجتماعهما في سوتشي في عام 2015.

واشاد بجهود حكومة الكويت بجميع أجهزتها ذات الصلة وكل من وقف في طليعة المعركة ضد «كورونا» من عاملين واطباء ورجال شرطة وغيرهم، الذين بذلوا قصارى جهدهم للتخفيف من الآثار السلبية للوباء في البلاد.

واضاف: ثبت أن كل هذه الإجراءات جاءت في الوقت المناسب وكانت فعالة، رغم ان الوباء لم ينته بعد لكننا على ثقة تامة من أن المزيد من الالتزام بجميع اللوائح سيساعدنا في التغلب على هذا التحدي المشترك نحن نتصرف بهذه الطريقة.

وعن اللقاح الروسي لمواجهة كورونا وامكانية استخدامه في الكويت قال: هناك طلبات من اكثر من 20 دولة على اللقاح الروسي وبالنسبة لمنطقة الخليج العربي، فلدينا اتفاق من حيث المبدأ على إجراء التجارب السريرية في المملكة العربية السعودية، ونعتقد أن المملكة ستكون شريكًا قويًا للغاية هنا. كما أبدت الإمارات استعدادها للعمل المشترك بهذا الشأن. وقد قام الجانب الروسي بتبادل المعلومات حول اللقاح مع الشركاء الكويتيين ونحن الآن على استعداد لمناقشة أي شكل من أشكال التعاون العملي.

كما تطرق في حواره الى علاقة بلاده بأميركا واوروبا ورؤيته لمشروع الامن الاجتماعي في منطقة الخليج و دعم ايران وروسيا.

وفي الحوار التالي المزيد من التفاصيل:

كيف تقيمون العلاقات الكويتية - الروسية؟ وهل تأثرت بفعل فيروس كورونا؟

العلاقات بين روسيا والكويت عميقة الجذور وتشهد نموا مطردا فهي علاقات مستقرة. حيث ان صداقتنا تقوم على أساس الاحترام والمصالح المشتركة والتفاهمات المشتركة وذلك لان كلينا يدعم ويؤمن بسيادة القانون الدولي ومبادئ عدم المواجهة والسعي إلى التسوية السلمية للنزاعات والأزمات.

ومن خلالكم نؤكد تقديرنا لجهود الكويت الإنسانية والخيرية الرائعة التي تحظى بتقدير كبير من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ولابد من الإشارة إلى أن تعاوننا كبير في إطار المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما خلال فترة عضوية الكويت في مجلس الأمن الدولي، ساهم في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بأطيب تمنياتي لسمو الأمير، بالشفاء العاجل والعودة السعيدة للوطن قي اقرب وقت.

أما عن الوباء، فقد أثر بالتأكيد على الحياة الطبيعية في جميع أنحاء العالم فيه، بما في ذلك كل من روسيا والكويت. نأمل بعد أن يتعافى العالم أن ونشهد دفعة قوية في علاقاتنا. فقبل أزمة كورونا، كان العديد من الكويتيين يزورون روسيا كسياح ورجال أعمال. نأمل أن يتمكن المواطنون الكويتيون مرة أخرى في فترة مقبلة من القدوم إلى بلدنا لمشاهدة المعالم التاريخية والطبيعية الرائعة، لمعرفة المزيد عن تاريخها وثقافتها وتقاليدها.

لجنة المشاورات

لجنة المشاورات السياسية الروسية - الكويتية لم تنعقد حتى الان هل من جديد لتحديد موعد انعقادها اون لاين؟ وما المواضيع الملحة التي تمكن مناقشتها بين الجانبين ان تم عقد هذه الاجتماعات؟

كما تعلمون، عقدت الجولة السابقة من المشاورات السياسية في موسكو قبل ثلاث سنوات، واتفق نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف على مواصلة المشاورات في الكويت. ولا شك أن هناك الكثير مما يجب مناقشته، حيث إن الوضع السياسي الإقليمي لا يزال متوتراً والمشاورات رائعة لتنسيق الآراء والجهود المشتركة متواصلة لانهاء الأزمات القائمة. ونحن ندرس كيفيات عقد الجولة القادمة في الكويت في المستقبل القريب.

التعاون العسكري

العلاقات الكويتية - الروسية في المجال العسكري شهدت تطورا في المرحلة السابقة الا اننا لم نسمع باتمام صفقات جديدة بين البلدين وما مصير صفقة الدبابات الروسية؟

هناك مجموعة واسعة من الفرص لتطوير التعاون في مختلف المجالات على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين وسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد خلال اجتماعهم في سوتشي في عام 2015.

روسيا منفتحة على أي شكل من أشكال التعاون متبادل المنفعة مع الكويت، بما في ذلك المجالات العسكرية والتقنية والعسكرية. لقد أثبت مصنعونا أنفسهم في عملهم، والشركاء على دراية بمعداتنا الموثوقة حيث لا يزال الجيش الكويتي يستخدمها. وقد استمتع الفريق الكويتي بركوب الدبابات الروسية خلال منافسات «بياتلون الدبابات» في روسيا أيضًا. سنكون مستعدين لمواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع أصدقائنا الكويتيين.

كيف تقيمون وضع جاليتكم في الكويت بسبب «كورونا»؟

انتشرت جائحة « COVID-19» بسرعة انذرتنا بخطر، والوضع استثنائي وأثره على الحياة الطبيعية غير مسبوق. ولا عجب أن يواجه الناس العديد من التحديات، ولا سيما تلك المتعلقة بالأعمال وسوق العمل. وتحافظ السفارة على اتصال مستمر مع المواطنين الروس، المتواجدين في الكويت ومساعدتهم على مواجهة هذه الظروف الصعبة. ونبلغهم بجميع التطورات الأخيرة ونقدم المساعدة اللازمة لهم .

وكيف تقيمون الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية لمواجهة الفيروس؟ وما الاجراءات التي اتخذتها السفارة خلال هذه الفترة لسير عملها والاتصال مع المسؤولين الكويتيين؟

نشيد بجهود حكومة الكويت بكل أجهزتها ذات الصلة وكل من وقف في طليعة المعركة ضد الفيروس من عاملين واطباء ورجال شرطة وغيرهم. لقد بذلوا قصارى جهدهم للتخفيف من الآثار السلبية للوباء في البلاد، وثبت أن كل هذه الإجراءات جاءت في الوقت المناسب وكانت فعالة، ورغم ان الوباء لم ينته بعد لكننا على ثقة تامة من أن المزيد من الالتزام بجميع اللوائح سيساعدنا في التغلب على هذا التحدي المشترك نحن نتصرف بهذه الطريقة، وبالتالي نعتبر مساهمتنا في تحقيق هدف مشترك للتخلص من فيروس «كورونا».

لقاح «كورونا»

روسيا توصلت الى لقاح ضد «كورونا» هل هناك من التفاوض مع الحكومة الكويتية لتزويدها بهذا للقاح؟ وهل هناك من تعاون بين البلدين في المجال الصحي؟

كما تعلمين، تدعي العديد من الدول أنها على وشك إنتاج لقاح لمعالجة فيروس كورونا، وهذه أخبار جيدة، لأنها ستفيد جميع الأشخاص، اما بالنسبة للقاح الروسي «سبوتنيك v»، فقد بدأ إنتاجه بكميات كبيرة هذا الشهر، لكننا سنوفره أولاً للمواطنين الروس العاملين في الأماكن المعرضة للخطر، مثل المستشفيات والمدارس، وترى اهتماماً عالميا قويًا باللقاح وتخطط لإجراء تجارب سريرية للمرحلة الثالثة في بلدان مختلفة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات والبرازيل والفلبين، وبدأ الإنتاج في بلدان أخرى، وتهدف الخطة إلى زيادة إنتاج اللقاح إلى 200 مليون جرعة بنهاية عام 2020 بما في ذلك 30 مليون جرعة في روسيا.

أود ان اشير الى ان 20 دولة على الأقل اعربت عن اهتمامها بالحصول على سبوتنيك v، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والفلبين والبرازيل والمكسيك والهند.

وقد أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي عن اتفاقية مع ولاية باهيا البرازيلية لتزويد ما يصل إلى 50 مليون جرعة، والشركاء المكسيكيون مستعدون أيضًا لشراء 32 مليون جرعة، وهناك أيضًا اتفاق مع شركاء هنود بشأن التجارب السريرية وتزويد الهند بـ 100 مليون جرعة من اللقاح.

أما بالنسبة لمنطقة الخليج العربي، فلدينا اتفاق من حيث المبدأ على إجراء التجارب السريرية في المملكة العربية السعودية، ونعتقد أن المملكة ستكون شريكًا قويًا للغاية هنا. كما أبدت الإمارات استعدادها للعمل المشترك بشأنها. وقد قام الجانب الروسي بتبادل المعلومات حول اللقاح مع الشركاء الكويتيين ونحن الآن على استعداد لمناقشة أي شكل من أشكال التعاون العملي.

معلومات مضللة

هناك هجوم حاد من قبل الاتحاد الاوروبي على روسيا بسبب تسمم معارض روسي، فما رؤيتكم الى هذه الحملة الاوروبية وهل تهدف لتشويه صورة روسيا؟

تُظهر حملة المعلومات المضللة الضخمة التي تم إطلاقها بوضوح أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه العقوول المدبرة لها هو حشد الدعم للعقوبات، بدلاً من الاهتمام بصحة أليكسي نافالني أو تحديد الأسباب الحقيقية لدخوله المستشفى، ونحن نلاحظ أن الأطباء الروس اقترحوا إقامة حوار وثيق مع زملائهم الألمان من أجل مناقشة البيانات المتاحة حول صحة أليكسي نافالني والتي تُعقد في روسيا وألمانيا. ومازلنا ننتظر الرد على طلباتنا المتكررة بطريقة سريعة وبناءة.

علاقتكم مع الولايات المتحدة تشهد تراجعا كيف تقيمونها ونحن مقبلون على انتخابات أميركية جديدة؟

تمر العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، التي تعتبر أساسية للأمن والاستقرار العالميين، بفترة صعبة بسبب اختلاف المقاربات في عدد من القضايا الدولية المهمة.

من جانبنا، يتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالحنا الوطنية. وفي الوقت نفسه، نحن منفتحون على تطبيع العلاقات إذا أظهرت واشنطن بالفعل استعدادها للتعاون المتكافئ والمفيد للطرفين.

ونعتبر أنه من المهم تطوير أوسع نطاق من الاتصالات الثنائية الاجتماعية والإنسانية، والمساهمة في تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب، من أكثر الموضوعات الواعدة في هذا السياق، والتي تثير ردود فعل مهتمة من الروس والأميركيين، فلدينا تاريخ مشترك وتراث ثقافي وتاريخي، بما في ذلك الحفاظ على ذاكرة أميركا الروسية وعلاقاتنا مع حلفائنا خلال الحرب العالمية الثانية.

تعاون وثيق

روسيا تدعم بلاروسيا لمنع الانفصال ما توقعاتكم حول هذا الأمر؟

نعتقد أن الأمر متروك للمجتمع والشعب البيلاروسي يتعامل مع الوضع السياسي الحالي. وعلى الرغم من أننا نهتم بالتأكيد بما يحدث هناك، لأن بيلاروسيا هي جارتنا، وهذه الأمة قريبة جدًا منا وربما تكون الأقرب، سواء من حيث القرب العرقي أو اللغة أو الثقافة أو الجوانب الروحية وكذلك الجوانب الأخرى. لدينا علاقات عائلية مباشرة مع بيلاروسيا وتعاون صناعي وثيق.

ونأمل بكل تأكيد أن يكون لدى جميع الأطراف ما يكفي من الحس السليم للتوصل إلى حل بطريقة سلمية، دون الجري إلى التطرف. فبالطبع، إذا نزل الناس إلى الشوارع، فلا يمكن تجاهله. ويجب على الجميع الاستماع إليهم والرد. وبالمناسبة، قال رئيس بيلاروسيا إنه على استعداد للنظر في إجراء إصلاح دستوري، واعتماد دستور جديد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة على أساس الدستور الجديد. وأود أن أقول مرة أخرى إننا ننطلق من الإيمان بأن جميع المشاكل الحالية في بيلاروسيا ستحل سلميا.

التسوية السورية

لا تزال روسيا تدعم النظام السوري هل من جديد حول التحركات في سورية، وكيف تنظرون الى مستقبل الرئيس بشار الأسد؟

تتركز جهود روسيا في إطار التسوية السورية على ثلاثة محاور رئيسة: استقرار الوضع «على الأرض» ومحاربة بؤر الإرهاب المتبقية، وتقديم مساعدات إنسانية شاملة لسورية وتعزيز عملية سياسية يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة وفقاً لقراراتها ذات الصلة وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري، كل هذه المهام هي بنود اتفاق استانا المطروحة على جدول اعمال الاطراف السورية إضافة إلى ذلك، نرحب بالعملية الطبيعية لتطبيع العلاقات بين دمشق والدول العربية الأخرى، وكذلك عودة سورية إلى عضوية جامعة الدول العربية.

كما أن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل وإرساء الأمن وتعزيز الدولة السورية يلبي المصالح المشتركة لدول الجوار في سورية ودول المنطقة والمجتمع الدولي، وكلما أسرع البلد في التغلب على عواقب الصراع المدمر، واستعاد سيادته وسلامة أراضيه، زادت قدرته على التكيف مع التحديات الخارجية والداخلية، بما في ذلك الإرهاب الذي يعد اخطر شيء. ويمكن أن تكون التسوية الناجحة للأزمة السورية مثالاً يحتذى به للأطراف المتصارعة الأخرى في المنطقة وتقلليص الدرجة العامة من العلاقات الدولية.

دعمتم ايران في مجلس الامن لرفع الحظر عنها بخصوص السلاح، هل هناك تنسيق بينكم وبين الدول الخليجية ومنها الكويت لضمان عدم تدخل ايران اذا حصلت على أسلحة متطورة؟

إن مشروع قرار بشأن حظر السلاح إلى أجل غير مسمى على إيران هو مجموعة من الإجراءات التقييدية التي لا علاقة لها بحل الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

نحن ننظر في فرض قيود إضافية على إيران بنتائج عكسية من وجهة نظر احتمالات الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) سليمة. ونعتقد أن التعامل مع طهران من موقع القوة لا يؤدي إلا إلى منع عملية تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) من العودة إلى الإطار المتفق عليه في الأصل ويعيق استقرار الوضع في المنطقة بشكل عام.

في رأينا، السبيل الوحيد الممكن للخروج من هذا الوضع الصعب هو تعزيز جهود الدول المشاركة في الاتفاق النووي والمجتمع الدولي بأكمله للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة من خلال مراعاة الالتزامات التي تعهد بها جميع أصحاب المصلحة وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. الآن أكثر من أي وقت مضى، من المهم حماية التعاون المشروع مع طهران.

الوضع في المنطقة يزداد خطورة وهناك تسابق من قبل دول كثيرة فيها اين روسيا من هذا السباق خصوصا بعد تعزيز أميركا علاقتها ببعض دول المنطقة بإقامة علاقات مع اسرائيل؟

في سياق الوضع في المنطقة، هناك اتجاه لمزيد من تصعيد التوتر. تدافع روسيا تدريجياً عن منع تدهور الوضع، وعام 2019، قدمت روسيا نسخة محدثة من مفهوم الأمن الجماعي لمنطقة الخليج العربي، حددت فيه مسارات ملموسة وفعالة لكشف المخاوف المتشابكة في هذه المنطقة. نعتقد اعتقادًا راسخًا أنه يمكن التغلب على هذه المشكلات إذا تعاملنا مع مواقف بعضنا البعض بالاهتمام والمسؤولية المناسبين، بينما نتصرف باحترام وبروح جماعية. وبناءً على ذلك، اقترح الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماع على الإنترنت لرؤساء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بمشاركة رئيسي ألمانيا وإيران من أجل تحديد الخطوات التي يمكن أن تمنع المواجهة أو تصاعد التوترات داخل مجلس الأمن الدولي.

وخلال هذا الاجتماع، يمكن لقادة الدول المذكورة مناقشة معايير الجهود المشتركة لتسهيل ظهور آليات موثوقة في منطقة الخليج العربي لضمان الأمن وبناء الثقة. يمكن تحقيق ذلك إذا جمعت بلداننا ودول المنطقة إرادتها السياسية وطاقتها الإبداعية.

