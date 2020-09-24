يا جلسة ما تمت

وطن النهار

أجهضت الجلسة البرلمانية التي كان من المنتظر عقدها أمس بعد ان رفعها رئيس مجلس الأمة لعدم اكتمال النصاب حيث لم يحضر الا 16 نائبا ووزيران فقط، ومن المتوقع عقد جلسة خاصة لتمرير القوانين التي كانت مدرجة على جدول الاعمال.

وحضر الجلسة رئيس المجلس مرزوق الغانم والنواب أحمد الفضل، أسامة الشاهين، ثامر السويط، خالد الشطي، خليل الصالح، خليل أبل، صالح عاشور، صلاح خورشيد، عبدالكريم الكندري، عبدالله الكندري، عبدالله فهاد، عبدالله الرومي، علي الدقباسي، نايف المرداس وعيسى الكندري.

فيما حضر من الوزراء كل من وزير التجارة خالد الروضان ووزير الإعلام محمد الجبري.

واستنكر عدد من النواب عدم عقد الجلسة حيث أعرب النائب أحمد الفضل عن أسفه لعدم اكتمال النصاب لانعقاد الجلسة على الرغم من أنه على جدول الأعمال اتفاقيات مهمة للدولة انتهت منها اللجنة الخارجية بالإضافة إلى قوانين اجتهدنا فيها في اللجان ولها مستحقون ينتظرونها مثل قانون التحقيقات وقانون الخطوط الجوية الكويتية والتركيبة السكانية والمعاقين والإعلام المرئي والمسموع.

وتابع الفضل قائلا ضاق صدري ولم أعد احتمل الوضع.. وإن لم يكن هناك جلسة خاصة لإقرار القوانين التي ينتظرها الناس فليفض دور الانعقاد والفصل التشريعي برمته.

وحمّل الفضل النواب والوزراء مسؤولية عدم انعقاد الجلسة لوجود البعض في القاعه الجانبية ولا اعرف هل هم متعمدون ام لا.

من جهته، قال النائب علي الدقباسي ان الجلسة طارت بسبب عدم اكتمال النصاب وطارت معها فرصة إقرار قوانين مهمة لصالح الكويتيين وهكذا نخسر الوقت ما بين استجوابات متكررة وما بين جلسات بلا نصاب.

من جهته، قال النائب عبدالله الكندري انه امر مؤسف عدم اكتمال نصاب الجلسة بحضور 16 عضواً ووزيرين بينما كنا نحتاج 22 عضوا لإقرار قوانين مهمة مثل التحقيقات،

‏والمرئي والمسموع، والتركيبة السكانية، والخطوط الجوية الكويتية، وقانون الإعاقة. معتبرا ان حضور الجلسات وإقرار القوانين التي تخدم الشعب هو احترام للقسم الذي اقسمناه. من جانبه أعرب النائب أسامة الشاهين عن استغرابه من عدم اكتمال النصاب في جلسة اليوم التكميلية ما تسبب في رفع الجلسة وحال دون إقرار تشريعات مهمة.

وقال الشاهين كنا نأمل ونتوقع أن تكون هذه الجلسة تشريعية بامتياز خاصة أن هناك قوانين عدة مهمة تتعلق بالتركيبة السكانية ومكافآت نهاية الخدمة في الخطوط الجوية الكويتية والشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو)». وأضاف ان من القوانين المهمة المدرجة قانون (المرئي والمسموع) الذي يدعم الحريات العامة ويلغي حريات الحبس إضافة إلى التعديلات على قانون الإعاقة الذي طال انتظاره مشيرا إلى أن هذه القوانين كلها كان عليها توافق بين السلطتين.

وأكد الشاهين أن هذه القضايا كانت حاضرة في الجلسة أملا في إنهاء آلام ومعاناة المواطنين لكن غاب عنها النصاب. ووجه الشاهين رسالة إلى الرأي العام بضرورة الضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار مزيد من التشريعات التي طال انتظارها وتقدم المنفعة للناس.

من جانب آخر، قالت رئيس اللجنة المالية النائب صفاء الهاشم إنه «في شهر مارس الماضي وضعت وكالة موديز للتصنيف الكويت تحت المراجعة بنية التخفيض! وقتها حذرتك يا سمو رئيس مجلس الوزراء وقلت لك: أنت تحتاج وزير مالية متمكن يكون عينك الثانية بظهر رأسك، يرسم لك سياسة إنقاذ وإصلاح واستراتيجية للوصول الى مصادر تمويل كافية في وقت زادت فيه احتياجاتك التمويلية.

وتابعت الهاشم: وكنت ومازلت يا سمو رئيس الوزراء تعلم وأنا أنبّه وأحذر وأبلغك إن المخاطر قاعدة تزيد بنضوب الاحتياطي العام، وأعطيتك الحلول لمصادر تمويل جديدة! وتجاهلت طلبي بضرورة رسم سياسة تمويلية جديدة».

وواصلت الهاشم «إنك بعثت لنا يا سمو رئيس الوزراء وزيرك للمالية الضعيف إدارياً واقتصادياً واستراتيجياً بنفس صيغة قانون الدين العام القديم ما قبل «كورونا» وكأن «كورونا» لم تؤثر علينا أصلا، وأبلغناه في المجلس بالرسالة بضرورة وجوب تقديم خطة للصرف وقنوات رأسمالية، وطلب سحب التقرير ولم يقدم شيئا، وها هي النتيجة نتجرعها اليوم يا سمو الرئيس بعد ان نزل تصنيف الكويت درجتين من جدارة عالية إلى جدارة متوسطة/ عالية، وانت تعرف تماما يا سمو الرئيس ماذا يعني هذا، يعني إذا صدر مرسوم الضرورة بالاقتراض، فإن سعر الفائدة العالي جداً راح يسلخ جلد الكويت.

من جانب اخر، طالب النائب رياض العدساني الحكومة بعدم المماطلة في إحالة ملف النائب محمد المطير إلى مجلس الأمة بقضية شراء أسهم فيما يتعلق بطلب النيابة برفع الحصانة ما يثبت صحة ما ذكرته عن هذه القضية وقلتها سابقا لن تنفعه بياناته وإنما كنا نتكلم عن وقائع فيها شبهات مالية وبالدليل والمستندات.

