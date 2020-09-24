رابطتا تدريس وتدريب التطبيقي تدعوان لتعزيز ميزانية «الصيفي»

وطن النهار

أصدرت رابطتا أعضاء هيئتي التدريس والتدريب لكليات ومعاهد التطبيقي بياناً بشأن الامتناع عن العمل في الفصل الصيفي نظرا لتخفيض ميزانية التطبيقي.

وأوضح البيان أن أعداد خريجي الثانوية العامة والتي بلغت فيها نسبة النجاح قرابة 100% لتؤكد المخاوف السابقة التي حذرنا منها وهي مغبة الزيادة في أعداد الطلبة مقابل التخفيض الجائر لميزانية التطبيقي ما سيؤثر في جودة التعليم.

وأضاف: ولما كان التخفيض قد قلص ميزانية الفصل الصيفي إلى النصف وما سيترتب على ذلك من الغاء الشعب الدراسية من دون اعتبار بالمسؤولية والأمانة تجاه مستقبل الطلبة وحقهم في اجتياز المواد والاستمرار دون تعثر أو تأخير وما ينجم عن ذلك من زيادة وتكدس في أعداد الطلبة في الشعب على حساب الخريجين والمستمرين.

وأكد البيان أن الروابط ومن باب القيام بمسؤولياتها تجاه الاعضاء تعلن عدم مسؤوليتها في حال امتنع الأعضاء عن التدريس في الفصل الصيفي كونه فصلا استثنائيا غير مرتبط بمهامهم الوظيفية في الفصول الأساسية للعام الدراسي.

وتابع: إن روابط التطبيقي تدرك تماما الدافع الحقيقي للدعوات بالامتناع عن التدريس التي أطلقتها مجاميع أكاديمية محبطة ومتذمرة من الوضع العام للتعليم والخاص في «الهيئة» والكامن في امتهان البعض لمكانة عضو التدريس والتدريب واتهامهم زورا بالتكسب من خلال القيام بواجباتهم في التدريس الصيفي وهو ما ترفضه الروابط تماما ومع تقديرنا لهذه الدعوات والتي بلغ التسجيل فيها (حتى الآن) قرابة 200 عضو تدريس وتدريب وهي أعداد كافية لخلق أزمة جديدة من رحم أزمة مفتعلة.

وأشارت الروابط إلى أن دعوة الأساتذة والمدربين للتطوع في الفصل الصيفي من دون مقابل هي دعوات واهنة فالمبالغ المخصصة للصيفي قد رصدت ثم قلصت ظلما وجورا بتخفيض الميزانية.

وأكدت الروابط استمرارية تعاونها مع إدارة «الهيئة» ووزارة التربية والتعليم لتأييد مطالب الروابط العادلة بعيدا عن التأزيم اللامسؤول وانتصارا لمستقبل الطلبة وأولياء الأمور.

وتابع البيان: لا تزال تسعى الروابط إلى إيجاد حلول ترضي الأعضاء المطالبين بالانتصار لكرامة التعليم والنهوض بجودته بعيداً عن التأزيم خاصة في ظل الأوضاع الراهنة لذا نطالب بالإبقاء على الشعب الدراسية والتي تم فتحها وتسجيل الطلبة فيها طبقا للميزانية قبل تخفيضها، والإبقاء على مجموعات التدريب الميداني للفصل الصيفي في المعاهد وعدم دمجها تفادياً لكثافة حضور الطلبة داخل الورش والمعامل حرصاً على التباعد الاجتماعي، وكذلك عدم فتح شعب دراسية جديدة تفوق الميزانية

السابقة والتعويض برفع أعداد الطلبة بما يتوافق مع اللوائح والنظم.

ودعوا كذلك الى العمل الفوري لتعزيز ميزانية الصيفي باستعادة النصف المخصوم والذي فتحت على ضوئه هذه الشعب، وقالوا: في حال التأخر في التعزيز يتم الصرف وفقا لمعايير المفاضلة لحين استكمال المبالغ المطلوبة، كما طالبوا بتعزيز الميزانية العامة «للهيئة» لبند التدريس والتدريب والإشراف بما يتوافق مع الأعداد الكبيرة المقبولة لتفادي أزمة قبول حقيقية غير مسبوقة وغضب شعبي عارم.

