النجار: استحداث هيئة مستقلة للانتخابات يمنع التدخل الحكومي المباشر

وطن النهار

أقامت «نزاهة» بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية ندوة افتراضية بعنوان «التصويت الإلكتروني بين الواقع والتشريع» شارك فيها أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د. غانم النجار، وأستاذ القانون الدستوري والإداري في كلية الحقوق الدكتور خليفة الحميدة، ونائب مدير الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمار الحسيني.

وأوصى النجار بضرورة إصدار قانون لإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات حتى لا يتم التدخل الحكومي المباشر لتكوين المنظومة الانتخابية السليمة، مشيرا إلى أنه ‏شارك في التصويت الإلكتروني حول العالم خلال جائحة كورونا 160 مليون شخص، وبالتالي يجب تعديل القانون لكي يتم اعتماد الاجتماعات واتخاذ القرارات فيها والتصويت عن بعد على سبيل المثال ولكي تكون رسمية ومعتمدة.

وأضاف موضوع التكنولوجيا في الانتخابات له متطلبات ‏وترتيبات قانونية مسبقة لتصل إلى أفضل النتائج الملموسة، خصوصا انه لا توجد مشاكل فنية من الناحية التكنولوجية للتصويت الإلكتروني، ولكن من الناحية القانونية نحتاج إلى تطوير كبير لاعتماد النتائج والمخرجات من التصويت الإلكتروني.

استخراج النتائج

من جهته، تحدث د. عمار الحسيني عن فوائد التصويت الالكتروني منها السرعة في استخراج النتائج وإعلانها، وتقليل معدلات الخطأ وضمان دقة اعلى فيما يتعلق باحتساب الأصوات إلى جانب تشجيع الناخبين وزيادة نسبة الاقتراع وتسهيل عملية المشاركة لفئات مثل (ذوي الإعاقة وكبار السن) المقيمين بالمناطق الحدودية والأقليات، وتقليص عدد الأوراق الباطلة.

وتطرق الحسيني إلى التحديات التي قد تواجه التصويت الالكتروني حيث قال: يجب الالتفات إلى الامن السيبراني وأمن المعلومات والاختراقات الأمنية ومخاطر الاحتيال، إلى جانب تغيير النتائج والتلاعب فيها وتزوير الهوية وتعديل القيود الانتخابية لضمان صحة وكفاءة النظام، مضيفا ان من عوامل نجاح التصويت الالكتروني الاجماع السياسي والقبول الاجتماعي والتدرج والمرحلية في التطبيق إلى جانب توفر بنية تحتية وتشغيلية والتوعية وبناء القدرات. وأوصى بضرورة اختيار التقنية والنموذج الأفضل للتصويت علما بأن الفرز الالكتروني يتطلب دراسة حالة محددة من جميع جوانبها التشريعية والإجرائية والاخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف المعنية والسياق الاجتماعي، وإدخال النظام في مراحل تجريبية قبل اعتماده بصورة نهائية، وأن يكون التطبيق التدريجي على مراحل مختلفة والاستثمار في التوعية والتثقيف وفحص وتطوير الأنظمة والأجهزة بشكل مستمر والاستفادة من تجارب الدول والمؤسسات في استخدام النظم الالكترونية في التصويت. من جهته قال عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق د. خليفة الحميدة إنه من الضروري وجود هيئة مستقلة لتنظيم العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن التصويت يعتبر نواة النظام الديموقراطي وصلب النظام الانتخابي فالثقة مطلب أساسي بالتصويت من خلال ثقة الناخب باجراءات التصويت، مضيفا «أعتقد أنه من الصعب استخدام التصويت الالكتروني بسبب النتيجة ما بعد التصويت، حيث من المتوقع وجود الكثير من الطعون على النتيجة، لذلك يجب أن نصل للثقة في التصويت العادي حتى ننتقل للتصويت الالكتروني».

