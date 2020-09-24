خطة حكومية شاملة لإعادة تقييم الأصول العامة

مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ «النهار» عن ان الحكومة بصدد اطلاق عملية تقييم واسعة لأصولها المحلية.

ولفتت المصادر الى ان الجهات الرقابية وجهت الشركات العامة التي تساهم فيها جهات حكومية بنسب متباينة بضرورة العمل على تنفيذ الملاحظات الواردة منها وفق ما نص عليه قانون حماية الأموال العامة للدولة، والسعي نحو توظيف الاستثمارات العامة بشكل امثل وبما يحقق العائد المرجو منها.

وأشارت المصادر الى ان التقييم يأتي على خلفية وجود 7 ملاحظات رقابية تضمنت ما يلي:

موافاة الجهات الرقابية بتقرير بداية شهر يناير ويوليو بتقرير واف وشامل حول مساهمات الجهات الحكومية في اي من الشركات المحلية والنسبة المئوية لتلك المساهمات الى اجمالي الشركات.

ضرورة ارسال البيانات التفصيلية لحسابات تحت الطلب والأسهم والصناديق الاستثمارية، القروض والشركات التابعة والزميلة والمحافظ المالية.

اظهار الايرادات والخسائر، حيث ان بعض الشركات العامة لا تظهر تلك الايرادات والأرباح.

ارسال القيمة العادلة لاستثماراتها.

ارسال كلفة بعض الأدوات الاستثمارية بالقيمة العادلة السوقية.

انخفاض القيمة العادلة لبعض الأدوات الاستثمارية.

ضرورة تطابق الأرصدة الافتتاحية للفترات الحالية مع الأرصدة الختامية لفترات سابقة.

وأوضحت المصادر ان اعادة تقييم الأصول تستهدف في المقام الأول حماية المال العام والسعي لتحصينه من تداعيات ازمة «كورونا» التي واجهت تلك المساهمات في الآونة الأخيرة لتقييم وضعها الحالي ومعرفة التحديات التي تواجهها في الآونة الحالية.

ولفتت الى ان من بين الأمور التي تستهدفها الحكومة في الآونة الحالية حماية المال العام من كافة صور الفساد ومواجهة الهدر المالي بجميع صوره وأشكاله من خلال التشدد الرقابي على كل شاردة وواردة تخص المال العام.

وبينت المصادر ان توجهات الحكومة في هذا الخصوص تأتي في ظل ازمة السيولة الحادة التي تواجهها الموازنة العامة للحادة وتراجع الايرادات وهو ما جعل الحكومة تتبنى مواجهة كافة قضايا الفساد بحزم واصرار على تطهير جميع مؤسساتها منه وصيانة المال العام وحمايته.

