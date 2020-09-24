تراجعات حادة في إنجاز مشاريع التنمية

مال وأعمال

كشف تقرير اقتصادي متخصص عن ان مشاريع خطة التنمية تراجعت بواقع 71 في المئة خلال الربع الرابع من 2019/2020 مقارنة بالفترة المناظرة لها في 2018/2019، مضيفاً ان التراجع بلغ 86.4 % مقارنة بالفترة نفسها من 2017/2018. ولفت التقرير الصادر عن الفريق الاقتصادي لوزير المالية خلال شهر اغسطس ان عدد المشروعات بلغت 135 مشروعاً بكلفة اجمالية 3.2 مليارات دينار، انفق منها 2.2 مليار على المشاريع المدرجة في خطة التنمية.

وأشار التقرير الى ان نصف المشروعات الواردة في خطة التنمية هي مشاريع انشائية تمثل 52.6 في المئة وحوالي 44.5 في المئة مشروعات تطويرية والمتبقي مشروعات شراكة بواقع 4 مشاركات ومشروع واحد مشتركة مساهمة.

وفيما يتعلق بالتطورات النفطية، اشار التقرير الى ان انتاج منظمة الأوبك في اغسطس بلغ 24.045 مليون برميل يومياً، بارتفاع بلغ 762 ألف برميل يومياً عن شهر يوليو والبالغ 23.28 مليون برميل. وبين التقرير ان الانتاج النفطي للكويت ارتفع بواقع 127 ألف برميل يومياً خلال اغسطس بالغاً 2.288 مليون برميل يومياً مقارنة بحوالي 2.158 مليون برميل في شهر يوليو. وأفاد التقرير ان متوسطات الأسعار النفطية تراجعت على اساس سنوي من 64.63 دولاراً للبرميل في 2019 الى 40.5 دولاراً للبرميل في 2020. وفي حالة الكويت ارتفع سعر برميل النفط من 43.31 دولاراً للبرميل الى 45.08 دولاراً للبرملي في اغسطس بارتفاع قدره 4.1 في المئة، الا انه تراجع على اساس سنوي بحدود 17.08 دولاراً للبرميل.

وبين التقرير ان معدلات النمو الاقتصادي العالمي لا تزال تتسم بعدم الاستقرار اعتماداً على تأثر كل بلد بفيروس كورونا ومدى فعالية الحزم المالية والنقدية التي تم اقرارها، لافتاً الى رفع منطمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لمعدلات النمو بواقع 0.2 في المئة خلال اغسطس مقارنة بشهر يوليو.

