البورصة دربها «خضر»

مال وأعمال

قادت اسهم البنوك جميع مؤشرات البورصة الى الارتفاع خلال رابع جلسات الأسبوع الحالي ولسادس جلسة على التوالي ما اسهم في زيادة القيمة السوقية للبورصة بقيمة 271 مليون دينار وبنحو 0.8 في المئة من 32.378 مليار دينار في نهاية جلسة الثلاثاء الى 32.649 مليار دينارخلال جلسة الامس.

وشهدت البورصة تداول 449.2 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 130 شركة عبر 15.3 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 67.4 مليون دينار، لتتقلص السيولة خلال هذه الجلسة بنسبة بسيطة بلغت 2.1 في المئة مقارنة مع جلسة الثلاثاء التي بلغت فيها 68.9 مليون دينار، في حين ارتفعت احجام التداول بنسبة 9.2 في المئة.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1 في المئة وبنحو 62 نقطة ليستقر عند مستوى 6240.5 نقطة، وارتفع المؤشر العام للبورصة بنحو 0.8 في المئة وبـ 46.6 نقطة ليستقر عند 5624.39 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنحو 15.1 نقاط وبنسبة 0.3 في المئة ليستقر 4400.01 نقطة، وارتفع مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 24 نقطة ليستقر 4449.2 نقطة.

كما شهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول ارتفاعاً بنسبة 1 في المئة وبقيمة 243 مليون دينار ليرتفع من 24.168 مليار دينار الى 24.411 مليار دينار، وذلك بعد ان تم تداول 130.79 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 20 شركة عبر 6.9 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 48.98 مليون دينار.

وصعدت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.35 في المئة وبقيمة 29 مليون دينار لترتفع من 8.209 الى 8.238 مليارات دينار، حيث تم تداول 318.47 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 110 شركات عبر 8.37 آلاف صفقة بقيمة اجمالية بلغت 18.47 مليون دينار.

وارتفعت مؤشرات 11 قطاعاً امس بصدارة التكنولوجيا بنمو نسبته 2.22%، كما ارتفعت اسهم البنوك 1.09% يتقدمها «الكويت الدولي» بارتفاع قدره 4.21%، فيما سجل قطاع الخدمات الاستهلاكية التراجع الوحيد اليوم بنحو 0.58%.

وجاء سهم «منشآت» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 15%، فيما تصدر سهم «ثريــا» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 9.64%.

وحقق سهم «بيتك» انشط سيولة بالبورصة بقيمة 11.77 مليون دينار مُرتفعاً 1.76%، بينما تصدر سهم «المستثمرون» نشاط الكميات لليوم الرابع على التوالي وبحجم تداول بلغ 72 مليون سهم ليرتفع عند الاقفال 7.14%.

