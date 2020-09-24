الصين: صفقة «تيك توك» قذرة وغير عادلة وابتزاز

مال وأعمال

ذكرت صحيفة تشاينا ديلي اليومية الناطقة باللغة الانكليزية انه ما من سبب يدعو الصين للموافقة على الصفقة التي وصفتها بأنها «قذرة وغير عادلة» وقائمة على «تنمر وابتزاز» والتي اعلنت اوراكل ووولمارت ابرامها مع بايت دانس.

وقالت الصحيفة المدعومة من الدولة في الصين في مقال «ما فعلته الولايات المتحدة بتيك توك اشبه بأسلوب العصابات التي تفرض على شركة قانونية صفقة تجارية غير مقبولة وغير عادلة».

وأصدرت الشركات الثلاث بيانات متضاربة بشأن بنود الاتفاق الذي تأمل في ان يسمح لتطبيق التسجيلات المصورة تيك توك التابع لبايت دانس بمواصلة العمل في الولايات المتحدة، حيث تعتزم الحكومة حظر التطبيق لأسباب امنية.

وكانت بايت دانس قالت انها ستؤسس شركة تابعة اميركية تدعى تيك توك جلوبال تملك فيها حصة 80 في المئة.

لكن اوراكل وولمارت قالتا ان اغلبية الملكية ستكون في ايد اميركية، امتثالا لأمر تنفيذي اصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 14 اغسطس بأن تتخلى بايت دانس عن ملكية تيك توك في غضون 90 يوما.

وتابعت الصحيفة «أصبح الأمن القومي السلاح المفضل... لواشنطن حين تريد تقويض نجاح اي شركة من اي دولة اجنبية تتفوق على نظيراتها في الولايات المتحدة».

وتابعت «لن تخسر بايت دانس السيطرة على الشركة فحسب بل ستخسر التكنولوجيا التي ابتكرتها وتملكها».

