العنزي: «الكويتية» تشجع وتساند الرياضة وتقدم كامل التحفيز والدعم للرياضيين

مال وأعمال

في إطار دورها البارز لدعم الانشطة الرياضية في البلاد، وكونها الناقل الرسمي لأنشطة الاتحاد الكويتي لكرة القدم في البلاد شاركت شركة الخطوط الجوية الكويتية باحتفالية نهائي كأس صاحب السمو أمير البلاد والذي توّج به النادي العربي بطلاً للنسخة 58، حيث قدمت الخطوط الجوية الكويتية درعاً تذكارية لممثل نائب الامير سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وقدم الدرع التذكارية ممثلاً عن الخطوط الجوية الكويتية، نائب رئيس مجلس ادارة الشركة المستشار فيصل الغريب، الذي شارك ممثل راعي الحفل في تقديم الكأس للفريق الفائز والهدايا والميداليات التذكارية للاعبي الفرق الفائزة وحكام المباراة.

وعلى هامش الاحتفالية، قال مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام في الخطوط الجوية الكويتية فايز العنزي بان مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في رعاية هذه البطولة العريقة جاءت ضمن سعيها الدؤوب لدعم قطاع الشباب و الانشطة الرياضية في البلاد وخصوصاً أن تلك البطولة تحمل اسم عزيز جداً على قلوب جميع الكويتيين وهو صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد اضافة الى أنها تحظى بشعبية كبيرة على مستوى الكويت حتى تم تسميتها بأغلى الكؤوس، مشيراً الى أن الخطوط الجوية الكويتية لا تألو جهداً في تشجيع ومساندة الرياضة والرياضيين وتقديم كامل التحفيز والدعم لهم. وأضاف العنزي: «تأتي رعاية ومشاركة الخطوط الجوية الكويتية لتطبيق وتنفيذ برامجها للمسؤولية الاجتماعية الامر الذي يؤكد على سعي الشركة المتواصل برعاية المنظومة الرياضية في الكويت والتي تختص بالمواهب الشبابية الوطنية والمتميزين والمبدعين منهم، ودعم ورعاية كل ما هو هادف وجاد ويعود بالنفع على المصلحة العامة على وطننا الحبيب الكويت وعلى شبابنا، علاوة على ذلك فان الخطوط الجوية الكويتية حريصة كل الحرص على التواجد في مثل هذه الفعاليات الرياضية حيث أنها جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي واختتم العنزي تصريحه بتقديم التهنئة للنادي العربي بطل النسخة الـ 58 من كأس صاحب السمو، متمنياً للفرق الاخرى الحظ الاوفر في النسخ المقبلة، كما تقدم للاتحاد الكويتي لكرة القدم بالشكر والامتنان على حسن تنظيمهم لها لتخرج بهذا الشكل الرائع، معرباً عن خالص أمانيه بالتوفيق والسداد للجميع.

